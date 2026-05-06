Család

2026.05.06.

Ezt eddig rosszul tudtuk a koleszterinszintről – Íme a kardiológus figyelmeztetése

Nosalty profilképe Nosalty

Fabrizio Oliva kardiológus szerint a magas koleszterinszint nem csupán a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása miatt lehet veszélyes, hanem ok-okozati tényezője az érelmeszedésnek is, ami már fiatal korban elkezdődhet a helytelen életmód eredményeképp.

A magas koleszterinszint nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, hanem a tartósan egészségtelen életmód eredményeképp, ami már egészen fiatal korban elkezdődhet. Eleinte tünetmentes, azonban az évek alatt észrevétlenül egyre több LDL-koleszterin halmozódik fel az artériák falában.

A magas koleszterin nemcsak kockázati tényező, hanem részben oka a bajnak

Az LDL- , vagyis rossz koleszterin felhalmozódása már egészen fiatalon, a serdülőkorban elkezdődhet. Ezek a részecskék bejutnak az artériák falába, ahol felhalmozódva sok évvel később komoly szív- és egészségügyi problémákat okoznak.

A fokozatos lerakódás plakkok kialakulását eredményezi, melyek szűkítik az eret, így később stroke vagy szívinfarktust okozva.

Miért olyan veszélyes ez?

Éppen azért, mert sokáig tünetmentes az ember, és sokan csak akkor szembesülnek az egészségi állapotukkal, mikor már komoly szövődményekkel kell számolniuk.

Régen a magas koleszterinszintet kockázati tényezőként tartották számon, a mai szemlélet szerint azonban sokkal inkább kiváltója és fenntartója az érfalak károsodásának.

Ennek tükrében a koleszterinbarát étrendi ajánlások is változtak, és már a minél alacsonyabb LDL-szintet kell szem előtt tartanunk, valamint a bélflóra egészségét, és az általánosságban tudatosnak nevezhető étkezést, életmódot.

Mit jelent ez?

Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre, vagyis:

  • egészséges, rostban gazdag, telített zsírokban szegényebb étrendet kell követnünk,
  • rendszeres mozgást kell beiktatni,
  • legyen célunk a dohányzás kerülése,
  • szükség esetén szedjünk gyógyszert, orvosi szupervízióval (pl. koleszterinszint-csökkentőt)

