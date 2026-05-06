6 torta jutott a döntőbe – Ezek közül kerül ki a 2026-os Magyarország Tortája

A döntőbe jutást két elődöntő is megelőzte, ami után 10 torta jutott a középdöntőbe. Most már azonban megvan a TOP 6-os lista, melyek közül kikerül az idei Országtorta.
Amit a versenyről tudni érdemes
Idén 60 tortát neveztek a résztvevők, hogy elnyerjék a 2026-os Országtorta címet, vagyis a Magyarország Tortája elismerést. A Magyar Cukrász Ipartestület két elődöntőt is tartott az objektív zsűrizés érdekében, hiszen még Székelyföldről is érkeztek alkotások. Így a középdöntőbe összesen 10 torta került be, melynek zsűrizésére március 10-én a Zila Kávéházban került sor.
Így erős, kiegyensúlyozott mezőny alakult ki. A döntőbe jutás egyébként egy-két ponton múlt, így végül 6 torta jutott be a döntőbe.
A döntőbe jutott hat torta:
- Aranykert tortája – Novák Ádám És Varga Izabella (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged)
- Eprek hercege – Lázár Tamás (Dinasztia Cukrászda, Siófok)
- Fehér mámor – Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László (Kézműves Cukrászda, Gyula)
- Hungária – Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland (Kézműves Cukrászda, Gyula)
- Kamilla – Hordós Diána (Krém Cukrászda és Kávézó, Székesfehérvár)
- Rétegek Tánca – Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső)
Az ipartestület arról is beszámolt, hogy a döntőbe jutott tortákat majd a zsűri jelenlétében, az ipartestület tankonyhájában kell majd elkészíteni.