6 torta jutott a döntőbe – Ezek közül kerül ki a 2026-os Magyarország Tortája

Idén 20. alkalommal keresik Magyarország Tortáját, amit minden évben az augusztus 20-i Szent István ünnep alkalmából rendeznek meg. Idén 60 tortanevezés érkezett, amiből mindössze 6 alkotás került a döntőbe.

A döntőbe jutást két elődöntő is megelőzte, ami után 10 torta jutott a középdöntőbe. Most már azonban megvan a TOP 6-os lista, melyek közül kikerül az idei Országtorta.

Amit a versenyről tudni érdemes

Idén 60 tortát neveztek a résztvevők, hogy elnyerjék a 2026-os Országtorta címet, vagyis a Magyarország Tortája elismerést. A Magyar Cukrász Ipartestület két elődöntőt is tartott az objektív zsűrizés érdekében, hiszen még Székelyföldről is érkeztek alkotások. Így a középdöntőbe összesen 10 torta került be, melynek zsűrizésére március 10-én a Zila Kávéházban került sor.

Így erős, kiegyensúlyozott mezőny alakult ki. A döntőbe jutás egyébként egy-két ponton múlt, így végül 6 torta jutott be a döntőbe.

A döntőbe jutott hat torta:

Aranykert tortája – Novák Ádám És Varga Izabella (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged)

– Novák Ádám És Varga Izabella (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged) Eprek hercege – Lázár Tamás (Dinasztia Cukrászda, Siófok)

– Lázár Tamás (Dinasztia Cukrászda, Siófok) Fehér mámor – Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László (Kézműves Cukrászda, Gyula)

– Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László (Kézműves Cukrászda, Gyula) Hungária – Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland (Kézműves Cukrászda, Gyula)

– Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland (Kézműves Cukrászda, Gyula) Kamilla – Hordós Diána (Krém Cukrászda és Kávézó, Székesfehérvár)

– Hordós Diána (Krém Cukrászda és Kávézó, Székesfehérvár) Rétegek Tánca – Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső)

Az ipartestület arról is beszámolt, hogy a döntőbe jutott tortákat majd a zsűri jelenlétében, az ipartestület tankonyhájában kell majd elkészíteni.

