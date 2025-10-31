Itt vannak az idei árak: ennyibe kerül majd a karácsonyi ponty és harcsa a boltokban

Idén karácsonykor meglepő módon nem kell jelentős árbeli különbségekre számítanunk a halakat illetően, hiába emelkedtek a termelési és fenntartási költségek. Nézzük, mennyi lesz idén a ponty és a harcsa kilója!

A karácsonyi ünnepek alatt fogyasztja a legtöbb halat a magyar ember, azok közül is a ponty és a harcsa kiemelkedően népszerű. A MA-HAL tájékoztatása szerint pedig meglepő módon nem kell brutális áremelkedésre számítanunk, amennyiben halat szeretnénk enni az ünnepi asztalnál.

Itt vannak az idei árak: ennyibe fog kerülni a karácsonyi ponty és harcsa a boltokban

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint a nehézségek ellenére is (aszálykárok, növekvő költségek), a hazai haltermelők biztosítják a kiváló minőséget az idei ünnepekre.

Karácsonykor a haltermelők teljes éves értékesítésének 35–40 százaléka realizálódik. Ez bizonyos kereskedőnkén akár 60-70 százaléka is lehet.

Ekkorra időzítik a tógazdaságok a nagyobb volumenű lehalászásokat. Bár az idei aszály komoly gazdasági nehézséget okozott a termelőknek: sok helyen nem sikerült üzemi szintre feltölteni a halastavakat –, a MA-HAL tájékoztatása szerint a hazai piacon így is bőséges és kiváló minőségű hal kínálat várja a vásárlókat.

Receptajánló:

Mennyibe kerül 2025 karácsonyán a ponty és a harcsa?

A fogyasztók hasonló árakra számíthatnak, mint tavaly karácsonykor.

A jelenlegi árak egyelőre tájékoztató jellegűek:

Élő ponty: 2000–2500 Ft/kg

Pontyszelet: 3500–4500 Ft/kg

Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 Ft/kg

Szürkeharcsafilé: 7000–9000 Ft/kg

Busaszelet: 1500–2000 Ft/kg

A MA-HAL arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai hal fogyasztása nemcsak gazdasági, hanem környezeti szempontból is előnyös. Kiemelték, hogy a magyar akvakultúrában előállított termékek kiváló minőségűek, és fontos szerepet töltenek be az egészséges táplálkozásban.

A szervezet hangsúlyozta: a magyar haltermékek nemcsak ízletesek és megbízhatóak, hanem ökológiai szempontból is kedvezőbbek.

Aki hazai halat választ a karácsonyi asztalra, az nemcsak saját egészségét, hanem a környezetét is védi – fogalmaztak.

A belföldi halak szállítása ugyanis lényegesen kisebb ökológiai lábnyommal jár, mint az import termékeké, ráadásul a magyar hal vásárlásával a fogyasztók a hazai termelőket és munkahelyeket is támogatják.

Forrásunk volt.