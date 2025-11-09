Egy friss kutatás szerint a mérsékelt kalóriamegvonás – akár a MIND-diéta alapelveivel kombinálva – nemcsak a testsúlyra, hanem a szívre és a vércukorszintre is kedvező hatással lehet.

Egy új tanulmány szerint már napi 250 kalóriával kevesebb étel elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a cukorbetegség kockázatát. A Rush University Medical Center kutatói arra jutottak, hogy ez az apró változtatás hosszú távon komoly egészségügyi előnyökkel járhat – különösen idősebb, túlsúlyos felnőttek esetében.

Csupán néhány kalóriával kell kevesebbet enned, hogy elkerüld a cukorbetegséget Getty Images

A hároméves vizsgálatban több mint ötszáz, 65 és 84 év közötti túlsúlyos vagy elhízott résztvevőt követtek. Két csoportot alakítottak ki: az egyik hagyományos, nyugati étrendet követett, a másik pedig a MIND-diétát, amely a mediterrán és a DASH-diéta elemeit ötvözi.

Mindkét csoport tagjait arra kérték, hogy napi 250 kalóriával csökkentsék a bevitelüket – ami körülbelül egy kisebb csokoládényi energiának felel meg.

Három év elteltével a résztvevők 22 százaléka legalább tíz százalékos testsúlycsökkenést ért el, volt, aki akár 15 kilogrammot is leadott. A legnagyobb javulást azoknál tapasztalták, akik ennyit fogytak: náluk csökkent a vérzsírszint és a gyulladásos markerek értéke, miközben stabilabbá vált a vércukorszintjük.

A kutatók szerint a mérsékelt kalóriamegvonás nemcsak a testsúlycsökkentésben segíthet, hanem jelentősen javíthatja a szív- és anyagcsere-egészség mutatóit is.

A MIND-diéta, amely az agy és a szív védelmét is szolgálja

A MIND-diéta az egészséges táplálkozás egyik legharmonikusabb megközelítése, amelyet eredetileg az időskori agyi hanyatlás lassítására dolgoztak ki. Az étrend a növényi alapú élelmiszereket, a jó minőségű zsírokat és a természetes antioxidánsokat helyezi előtérbe.

Alapelve, hogy az étkezések többsége friss zöldségekre, teljes kiőrlésű gabonákra, diófélékre és hüvelyesekre épüljön. Külön hangsúlyt fektet a zöld leveles zöldségekre, a bogyós gyümölcsökre, az olívaolajra, a halra és a baromfihúsra. Az alkoholfogyasztás mérsékelt, elsősorban vörösbor formájában ajánlott.

A diéta nem tilt semmit drasztikusan, de javasolja a vaj, a vörös hús, a sajt, a sült ételek és az édességek fogyasztásának visszafogását. A hangsúly a mértékletességen és a tápanyagdús, feldolgozatlan élelmiszereken van. A Brit Táplálkozástudományi és Életmódbeli Orvostársaság (BANLM) összegzése szerint a MIND-diéta lényege, hogy a mindennapi étkezésekbe rendszeresen beépüljenek a rostban, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag ételek. A cél napi több adag zöldség és teljes kiőrlésű gabona fogyasztása, heti rendszerességgel hal, hüvelyesek, diófélék és bogyós gyümölcsök beiktatásával – miközben csökkentjük a telített zsírokban és hozzáadott cukorban gazdag fogásokat.

A kutatók szerint ezek az étrendi alapelvek nemcsak az agyi funkciókat, hanem a vércukorszabályozást és a szív egészségét is kedvezően befolyásolják.

A vizsgálatban részt vevő 518 személy közül 114 főnek sikerült testsúlyának több mint tíz százalékát leadnia, 129-en 5–10 százalék közötti csökkenést értek el, míg 112 résztvevőnél nem történt változás.

Eredményeink azt mutatják, hogy a szándékos, enyhe kalóriamegvonás az étrend típusától függetlenül javíthatja a kardiometabolikus egészséget – írták a kutatók az International Journal of Obesity szaklapban.

Hozzátették: a tanulmánynak voltak korlátai, mivel eredetileg a MIND-diéta agyműködésre gyakorolt hatását vizsgálták, és nem mérték a testösszetétel-változásokat, így a javulás pontos mechanizmusa még további kutatást igényel.

Forrásunk volt.