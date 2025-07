Hawaii napfény és egészség egy tálban: 4 hely Budapesten, ahol egész évben pokézhatsz

A nagy melegben sokszor nem kívánjuk a nehéz ételeket, így ilyenkor tökéletes választás a friss és egészséges alapanyagokból készülő poké bowl: a rizsalapra sok-sok zöldség, esetleg felkockázott tengeri hal vagy tofu kerül. Ha abban nem is tudunk segíteni, hogy eljuss Hawaiira pokézni, mutatjuk azt a 4 helyet Budapesten, ahol kielégítheted a pokééhségedet.

Mi is az a poké?

A poké bowl (azaz pokétál) a tradicionális hawaii konyha jellegzetes étele. Maga a poke eredetileg egy vágási technika neve, amivel a megtisztított és kicsontozott nyers halat előkészítették ehhez az ételhez. A poké bowl összeállításához először egy tálba rizst tesznek, amit mindenféle színes zöldséggel tetéznek, amihez aztán hozzáadják a halat, valamint az olyan további összetevőket, mint az alga vagy a kukui dió.

Az 1970-es években japán hatásra a tálat szójaszósszal és szezámolajjal kezdték el nyakon önteni, így született meg a ma is ismert formáció.

A poké a 2000-es években indult világhódító útjára, először az Egyesült Államok többi részén (Hawaii az 50. állam) vált népszerűvé, majd Ausztráliában, végül pedig Európában is elterjedt.

A poké alapja hagyományosan a rizs, de sok helyen többféle alternatíva közül lehet választani, például barna rizst vagy rizstésztát is kérhetünk. Ezt követi a fehérje, ami jellemzően hal (főként lazac vagy tonhal), de akár csirke vagy tofu is lehet. A tál színét a friss, nyers zöldségek adják, a klasszikus uborka és répa mellett az edamame és avokádó is gyakori összetevője a pokétálaknak. A különböző elemeket a szósz rántja össze, utolsó lépésként pedig ropogós elemekkel koronázzák meg a kompozíciót.

ONO Poké Bowl & Bar

Az ono szó hawaii nyelven finomat jelent, és nem is találhattak volna passzolóbb elnevezést Budapest első pokézójának.

Hogy mennyire finomak az ONO pokéjai, jól jelzi, hogy az első Bartók Béla úti üzlet után két további egységet is nyitottak Budapesten.

Az évek folyamán a repertoárjukat is bővítették, az előre összeállított és az általad megkomponált tálakon túl különféle leveseket is kínálnak. Specialitásuk a hawaii curry, ami a japán és a hawaii konyha szerelemgyereke: ebben a tálban a forró japán curry találkozik a pokéra jellemző friss, ropogós zöldségekkel, és a tálakhoz hasonlóan tonhallal, hússal és tofuval is lehet kérni.

Pokito

Bár a Pokito egy apró gyöngyszem a Bazilika szomszédságában, annál nagyobb gasztroélményben lehet itt részed. Az isztambuli származású Erdem Bala Spanyolországban szeretett bele a poké bowl és poké burrito koncepciójába, 2022-ben pedig a budapesti közönség számára is elhozta őket. Igen, a Pokitóban nemcsak hogy a szemed előtt készítik össze a táladat a friss alapanyagokból, de olyan máshol nem kapható fúziós különlegességeket is megkóstolhatsz, mint a Poké Roll, ami lényegében poké óriás sushiköntösben. Ezen csavar még egyet a Sushi Hot Dog, ami a Roll bő olajban kisütött nagytestvére.

California Poké

Nemcsak egy, hanem már két lokációval várja az egészséges és laktató tálakra éhezőket a California Poké, ahol a halas verziókon túl olyan különleges ízpárosításokat is tálalni, mint a teriyaki marhahúsos vagy az édes-chilis csirkés poké.

Külön említést érdemel, hogy a tálak tetejére akár áfonyát is lehet kérni.

A menü itt is túlmutat a pokén: akár ramen levesekkel és rollokkal is csillapíthatod az étvágyad, az édesség utáni sóvárgásod pedig a tápiókapuding oldja fel.

Poké Poké

Igaz, hogy Budapesten gyakorlatilag már bármikor tudunk pokézni, ha szeretnénk, azt azért nem állítanánk, hogy ellepték volna a várost a pokézók. Az arányt tovább rontotta, hogy az utóbbi években több hely be is zárt, így nagy öröm, hogy a II. kerületben megnyílt a Poké Poké (el sem lehet téveszteni, mit is lehet itt enni).

Korábban fesztiválokon lehetett találkozni a Poké Poké színes kreációival, de amikor az alapító, Hole Viktória egy új, nagyobb előkészítő-helyiséget keresett, végül az éhes közönség előtt is nyitva álló üzlethelyiséget talált, sokak legnagyobb örömére.

Egy gyors ebéd munkaidőben vagy inkább tápláló vacsora? A poké bármelyik lehet, csak rajtad áll, akárcsak az, hogy mi kerül a táladba.

