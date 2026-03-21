Havas Dóra gasztroblogger közösségi oldalain egyre több politikai tartalom jelenik meg. És, hogy miért? Ő maga ad választ erre a kérdésre.

„Már a hónap közepén számolgatni kell a forintjainkat” – Recept helyett politikai üzenetet küldött az ismert magyar gasztroblogger Réthly Dávid

A gasztroblogger megszólal

Havas Dóra videóját egy, a Telexen megjelent cikk rövid ismertetésével kezdi. A cikk szerint az ELTE Szociológiai Tanszékének tanulmánya azt mutatja, hogy az elmúlt 4 évben a középréteg jelentősen elvékonyodott, és drasztikusan csökkent az életszínvonal. Ezt a jelenséget saját bőrünkön tapasztalhatjuk, mégsem beszélünk róla (eleget).

Már a hónap közepén számolgatni kell a forintjainkat, hogy megveszem-e ezt a húst vagy azt a zöldséget – mondja Havas Dóra.

Kiemeli, hogy nem luxustermékekről, hanem alapélelmiszerekről van szó, miközben egy bizonyos réteg nagyon jól, mi meg elszegényedtünk. Azt is megfogalmazza, hogy sokkal rosszabbul él ma, mint 4 évvel ezelőtt.

Az árrésstop sem a gazdaságunkat szolgálja, hiszen egy működő gazdaságban növekedés van, normális fizetések, nyugdíj és magánnyugdíj. Ezekből pedig mindenki meg tudja magának venni azt, amire szüksége van.

Arra is rámutat, hogy az árrésstop miatt silányabb élelmiszerek kerülnek a boltokba, hiszen a boltoknak nem éri meg a drágább, minőségibb termékeket árusítani.

Üzenete minden magyar állampolgárnak szól

Havas Dóra arra kér mindenkit, hogy menjen el szavazni, és jól gondolja meg, hogy hova teszi az X-et, ha jobb minőségű tejet szeretne inni.

Címlapfotó: Réthly Dávid

Forrásunk volt.