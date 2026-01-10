Télen hajlamosak vagyunk „beizzítani” a fűtést, de a túl meleg hálószoba valójában rontja az alvás minőségét és az egészségedet is. Szakértők elárulták, hány fok az ideális éjjelre, miért nem jó a túl meleg, és gyakorlati tippeket is adnak, hogyan tartsd egészségesen és komfortosan a lakást a hidegebb hónapokban.

Télen sokan ösztönösen feltekerik a fűtést, hiszen senki sem szeret vacogni éjszaka. A szakértők szerint viszont a túl meleg hálószoba éppen az ellenkező hatást váltja ki: megnehezíti az elalvást, nyugtalanabbá teszi az esténket ezen felül ronthatja az általános közérzetet is.

A szervezetünk elalváskor természetes módon hűlni kezd, ezért, ha a a környezet túl meleg, a természetes folyamatot gátoljuk, így a test „dolgozni kezd" a pihenés helyett. Ennek eredménye lehet az éjszakai forgolódás, az izzadás vagy a ami a legtöbbeket érint, a gyakori felébredés.

Hány fok legyen a hálóban télen? A szakértők szerint ez a legjobb alváshőmérséklet

A szakértői ajánlások szerint

a hálószobában télen az ideális hőmérséklet 16–19 °C között van, sokak számára pedig a 18 °C bizonyul arany középútnak.

Ez elsőre talán hűvösnek tűnhet, de megfelelő pizsamával és takaróval sokkal pihentetőbb alvást biztosít, mint egy túlfűtött hálószoba.

Fontos a túl magas hőmérséklet nemcsak az alvás minőségére hat. A meleg, száraz levegő kiszáríthatja a bőrt és a nyálkahártyát, ami reggeli torokkaparáshoz, orrszárazsághoz vagy akár fejfájáshoz is vezethet. Emellett a folyamatos erős fűtés a lakás levegőminőségét is ronthatja.

A nappali és a közös terek esetében már más a helyzet. Itt a testünk aktívabb, mozgunk, beszélgetünk, teszünk-veszünk, így a 19–21 °C általában kellemes és komfortos. A fürdőszobában szintén indokolt lehet egy kicsit magasabb hőmérséklet, hiszen vizesen sokkal hamarabb fázunk meg.

Összességében tehát nem az a cél, hogy minden helyiségben ugyanazt a meleget tartsuk,

hanem hogy a funkciójához igazítsuk a hőmérsékletet.

A hálóban hűvösebb, a nappaliban kellemesen meleg, a fürdőben pedig komfortos hőfok az ideális.

Gyors tippek, hogy jobban aludj télen

Lefekvés előtt rövid időre szellőztess, hogy friss, oxigéndús levegő kerüljön a hálóba

Éjszakára tekerd lejjebb a fűtést, és inkább vastagabb takarót használj

Figyelj a páratartalomra, a túl száraz levegő ronthatja az alvást

Ne fűts túl csak azért, mert „tél van”, a hűvösebb háló segíti a mélyebb pihenést

