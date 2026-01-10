Hány fok legyen a hálóban télen? A szakértők szerint ez a legjobb alváshőmérséklet

Télen sokan ösztönösen feltekerik a fűtést, hiszen senki sem szeret vacogni éjszaka. A szakértők szerint viszont a túl meleg hálószoba éppen az ellenkező hatást váltja ki: megnehezíti az elalvást, nyugtalanabbá teszi az esténket ezen felül ronthatja az általános közérzetet is.
A szervezetünk elalváskor természetes módon hűlni kezd, ezért, ha a a környezet túl meleg, a természetes folyamatot gátoljuk, így a test „dolgozni kezd" a pihenés helyett. Ennek eredménye lehet az éjszakai forgolódás, az izzadás vagy a ami a legtöbbeket érint, a gyakori felébredés.
A szakértői ajánlások szerint
a hálószobában télen az ideális hőmérséklet 16–19 °C között van, sokak számára pedig a 18 °C bizonyul arany középútnak.
Ez elsőre talán hűvösnek tűnhet, de megfelelő pizsamával és takaróval sokkal pihentetőbb alvást biztosít, mint egy túlfűtött hálószoba.
Fontos
A nappali és a közös terek esetében már más a helyzet. Itt a testünk aktívabb, mozgunk, beszélgetünk, teszünk-veszünk, így a 19–21 °C általában kellemes és komfortos. A fürdőszobában szintén indokolt lehet egy kicsit magasabb hőmérséklet, hiszen vizesen sokkal hamarabb fázunk meg.
Összességében tehát nem az a cél, hogy minden helyiségben ugyanazt a meleget tartsuk,
hanem hogy a funkciójához igazítsuk a hőmérsékletet.
A hálóban hűvösebb, a nappaliban kellemesen meleg, a fürdőben pedig komfortos hőfok az ideális.
Gyors tippek, hogy jobban aludj télen
- Lefekvés előtt rövid időre szellőztess, hogy friss, oxigéndús levegő kerüljön a hálóba
- Éjszakára tekerd lejjebb a fűtést, és inkább vastagabb takarót használj
- Figyelj a páratartalomra, a túl száraz levegő ronthatja az alvást
- Ne fűts túl csak azért, mert „tél van”, a hűvösebb háló segíti a mélyebb pihenést