2025.09.05.

Ezek az italok jobban árthatnak a hajadnak, mint gondolnád

Nosalty

Egy friss kutatás szerint bizonyos italok és tápanyagok komolyan befolyásolhatják a haj egészségét: a cukros üdítők és az alkohol hajhullást idézhetnek elő, míg a vitaminok és fehérjék erősíthetik a hajszálakat.

Egy portugál kutatók által augusztusban közzétett tanulmány 17 vizsgálat eredményeit összegezte, több mint 61 ezer résztvevő bevonásával. A cél az volt, hogy feltárják, mely ételek és italok segíthetik, illetve ronthatják a haj állapotát. Az eredmények nem hagynak kétséget: a hajhullás nem csupán genetikai kérdés, hanem az étrendünk is kulcsszerepet játszik benne.

Nő töredezett hajvégeit vizsgálja a tükörben
Ezek az italok jobban árthatnak a hajadnak, mint gondolnád
Getty Imaes

Mi árthat a hajadnak?

Az egyik legnagyobb bűnös a cukros üdítő. A vizsgálatok szerint azok a fiatal férfiak, akik hetente több mint három és fél litert – vagyis körülbelül tíz doboznyit – fogyasztottak, nagyobb eséllyel számoltak be hajhullásról. A magyarázat egyszerű: a túl sok cukor fokozza a fejbőr zsírosodását, ami kedvez a mikrobák szaporodásának. Ez gyulladáshoz vezethet, ami végül hajvesztést okoz.

Cukros üdítők helyett:

Az alkohol is nagy mumus

Egyes tanulmányok kapcsolatot találtak az alkoholfogyasztás és a hajhullás, illetve az őszülés között. Érdekes módon a mérsékelt alkoholfogyasztóknál néhány esetben kisebbnek bizonyult bizonyos hajproblémák kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem isznak – összességében azonban az alkohol inkább árt, mint használ.

A túlzott A-vitamin-bevitelről szintén kiderült, hogy bizonyos esetekben ronthat a haj állapotán, így a vitaminoknál sem mindegy, mennyit fogyasztunk.

Mitől lesz erősebb a haj?

A jó hír, hogy az étrenddel sokat tehetünk hajunk egészségéért. A vizsgálatok alapján a D-vitamin és a vas különösen fontos: mindkettő hiánya fokozhatja a hajhullást, míg megfelelő bevitelük javíthatja a növekedést. A fehérjék nélkülözhetetlenek a hajszálak vastagságának és színének megőrzésében.

Tudtad?

A szójában és keresztesvirágú zöldségekben – például brokkoliban vagy kelkáposztában – gazdag étrend csökkentheti a hajhullást. Ezek a növények gyulladáscsökkentő hatásuk révén védik a fejbőrt és a hajhagymákat.

A haj állapota nem csak a genetika vagy az életkor függvénye

Az is számít, mit eszünk és iszunk nap mint nap. Ha szeretnénk megőrizni hajunk sűrűségét és fényét, érdemes visszavenni a cukros italokból és az alkoholból, miközben odafigyelünk a megfelelő vitamin- és fehérjebevitelre.

Az étrend tehát ugyanúgy része lehet a hajápolásnak, mint a jó sampon vagy a balzsam – csak belülről hat.

Forrásunk volt.

