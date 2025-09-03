Gyönyörű fényes lesz az ősz haj, ha ezzel a természetes szerrel ápolod

Fogadjuk el az idő múlását és vele együtt lelkünk és testünk változásait, melybe hajunk őszülése is bele tartozik. Felejtsük el, hogy a deres-fehéres-ezüstös haj nem lehet szép! Ehhez azonban az ősz haj megfelelő ápolása is kulcsfontosságú.
Tudtad?
Olcsó házi szert ajánlunk az ősz haj ápolására, mely bárhol elérhető és természetes: ez nem más, mint az almaecet!
Miért jó az almaecet ősz hajra?
- az almaecet savas kémhatású, így hatékonyan megszabadít minket a haj és fejbőr szennyeződéseitől
- lezárja a hajszálak külső védelmi rétegét (kutikula)
- az ősz haj sárgulását is megakadályozza, ellensúlyozza
- a haj simább, fényesebb lesz tőle
Hogyan használd?
Hígítsd az almaecetet két-háromszoros vízzel. Mosd meg a hajad, ahogy szoktad, majd az almaecetes oldatot óvatosan masszírozd a nedves hajba, és hagyd hatni 3-5 percig. Ezután öblítsd át a hajad langyos vízzel, és szárítsd meg. Heti 1-2 alkalommal alkalmazd az almaecetkúrát.