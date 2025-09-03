Család

Gyönyörű fényes lesz az ősz haj, ha ezzel a természetes szerrel ápolod

Az őszülés egyre trendibb, és ez nem vicc, az ezüstös-deres tincsek pedig nagyon szépek tudnak lenni, ha megfelelően ápoljuk hajunkat. Tegyük ezt egy természetes és olcsó szerrel, otthon!

Fogadjuk el az idő múlását és vele együtt lelkünk és testünk változásait, melybe hajunk őszülése is bele tartozik. Felejtsük el, hogy a deres-fehéres-ezüstös haj nem lehet szép! Ehhez azonban az ősz haj megfelelő ápolása is kulcsfontosságú.

Tudtad?

Az őszülés oka, hogy a hajhagymákban idővel leáll a melanin nevű pigmentanyag termelődése, amely a haj színét adja.

Olcsó házi szert ajánlunk az ősz haj ápolására, mely bárhol elérhető és természetes: ez nem más, mint az almaecet!

Miért jó az almaecet ősz hajra?

  • az almaecet savas kémhatású, így hatékonyan megszabadít minket a haj és fejbőr szennyeződéseitől
  • lezárja a hajszálak külső védelmi rétegét (kutikula)
  • az ősz haj sárgulását is megakadályozza, ellensúlyozza
  • a haj simább, fényesebb lesz tőle
Ősz hajú hölgy fésűvel
Az almaecetes átmosás ápolja az ősz hajat

Hogyan használd?

Hígítsd az almaecetet két-háromszoros vízzel. Mosd meg a hajad, ahogy szoktad, majd az almaecetes oldatot óvatosan masszírozd a nedves hajba, és hagyd hatni 3-5 percig. Ezután öblítsd át a hajad langyos vízzel, és szárítsd meg. Heti 1-2 alkalommal alkalmazd az almaecetkúrát.

Forrásunk volt.

