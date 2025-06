Híres ételkritikus járt Hajdú Péter éttermében – Kemény szavakkal illette a fogásokat

Törökbálinton, a meseszerű nevű Tükörhegyen található Hajdú Péter étterme, a Like Bisztró és Pizzéria, amelyet sokan már csak a híres tulajdonosa miatt is kíváncsisággal látogatnak, másokat viszont inkább az étlap ígéretes fogásai vonzanak. Vajda Pierre, a Konyhafőnök egykori kritikusa – akinek markáns véleményétől sokan tartanak – kétség kívül az utóbbi miatt döntött úgy, hogy ellátogat az étterembe, tapasztalatairól pedig részletes cikkben számolt be. Nézzük, mit gondol egy hírhedten szigorú gasztronómiai szakértő a médiaszemélyiség vendéglátóhelyéről.

Ezeket kóstolta Vajna Pierre

A menü átböngészése után Pierre a cézársalátát választotta, amely szerinte friss alapanyagokkal indított, de a részleteken elcsúszott: a kenyérkockák szárazak, a majonéz pedig feltehetően ipari változat. A saláta így „egy felejthető, ám az átlagosnál igényesebb kivitelezésű cézárra futotta csak”.

Következőként a kacsarilettet kóstolta, ez esetben a húskészítés technikailag rendben volt, ám a mellé kínált nyers zöldségek elvették az étel varázsát.

Kibicsaklott, kár érte – írta, majd hozzátette: „Innentől minden igyekezet romba dőlt”.

A gulyásleves sem nyerte el teljesen a tetszését: bár a levest „a jobbak közé” sorolta, szerinte „egy élénkítés bőven ráférne”, mivel a zöldségek szétfőttek, és az ízek is kissé „lomha” karaktert mutattak.

Még egy leves

A zöldborsóleves mascarponehabbal és rákfarkakkal bátor, ám nem túl sikeres próbálkozásként maradt meg Pierre emlékeiben. A túl sok mascarpone, az alig érzékelhető menta és a megégett cukorborsóhéj szerinte rontotta az összhatást.

A főételek is elbuktak

A brassói aprópecsenye és a borjúpaprikás is kritikát kapott: az egyiknél az égett burgonyakockák és a pontatlan hússzeletek, a másiknál pedig a „tojáshoz” közelebb álló nokedli és a kétséges húseredet gyengítették a fogásokat.

A szósz gyaníthatóan paprikaégési nyomoktól keseredik, a hússal kapcsolatban pedig felmerül, hogy vajon minden kis darabja borjúeredetű-e.

Az édes lezárás, az aranygaluska

Desszertként Pierre aranygaluskát rendelt, de itt sem volt felhőtlen a lelkesedés: „nyomasztóan túltengő műcukorba süppedt zavaros állagú szósz volt némileg dióhiányos, de egyébként jó galuskával”.

Összegzésként így zárta gasztronómiai kalandját:

„Felemás érzésekkel, két főre negyvenezret hátrahagyva. Nem sajnálom, de annyit bátorkodnék megjegyezni, hogy ezér’ a pénzér’ már meg kell küzdeni, nekik is, nekem is!”

