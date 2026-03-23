Bajai halászlé, birkapörkölt és Michelin-csillagok – Kiderült, mi lesz a tematika az idei Gourmet Fesztiválon

Új időpontban és új témával érkezik az MBH Bank Gourmet Fesztivál: május vége helyett június 4-7. között kóstolhatjuk végig a hazai gasztronómia javát a Millenárison. Az idei téma a vidék: hazai ízek és fogások, és egy magyar klasszikusoknak dedikált új helyszín ismert magyar séfekkel.

A bevált recepten nem változtatnak a szervezők: továbbra is 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várják a minőségi gasztronómiára és emlékezetes kulináris élményekre vágyó látogatókat.

Új téma, új helyszín: “Made in vidék”

Ahogy minden évben, idén is lesz tematikája a rendezvénynek, ezúttal a hazai vidékre és annak értékeire fókuszálnak majd a kiállítók és a fellépők.

Ennek megfelelően kerülnek terítékre a a vidék jellegzetes ízei, alapanyagai és ételei, amelyeket a kiállító éttermek saját látásmódjuk és kreativitásuk szerint tálalnak a közönségnek.

A megszokottnál több vidéki éttermet lehet majd kipróbálni a Millenárison: visszatér a népszerű, de rég nem látott Anyukám mondta, ott lesz az egyetlen két Michelin csillagos vidéki étterem, a Platán és a Bib Gourmand minősítésű Iszkor, a fesztiválon először vesz részt a zöld Michelin csillagos Villa Kabala és a szinte még újdonságnak számító Papi is, amely az egy Michelin csillagos Babel Budapest vidéki testvére.

A hazai gasztronómiában is jönnek-mennek nemzetközi trendek, amelyek évről évre a Gourmet-n is jól láthatóak, viszont a magyar vidék nem múló divat, hanem állandó érték, amelyet nemcsak óvni kell, de láthatóbbá tenni is fontos feladat. Különösen az utóbbi kapcsán van küldetéstudatunk, ezért esett a választás idén a vidékre - mondta Nemes Richárd, a fesztivál főszervezője.

A vidéki érzés és magyar konyha megidézése egy teljesen új helyszínt is életre hívott, ahol limitált mennyiségben minden nap más és más klasszikus vidéki ételt készítenek elismert séfek: lesz bajai halászlé, karcagi birkapörkölt, kakaspörkölt és kortárs gulyás is.

Gourmet Akadémia Az elmélyültebb tanulásra és szakmai tudásra éhezőket idén is várja a Gourmet Akadémia, ahol a témának megfelelő ingyenes előadásokra, workshopokra és kóstolókra lehet számítani. A vasárnap családi nap lesz, a 18 év alattiak ezen a napon idén is ingyen juthatnak be a rendezvényre.

„Az MBH Bank kiterjedt országos jelenlétéből fakadóan nap mint nap tapasztaljuk, hogy a helyi vállalkozások, termelők és közösségek értékteremtése a gazdaság fontos hajtóereje. A Gourmet Fesztivál idei, ‘made in vidék’ tematikája különösen közel áll hozzánk, mivel azt üzeni, hogy az érték ott születik, ahol lelkesedéssel, szakértelemmel és elhivatottsággal dolgoznak - ebben pedig a magyar régiók kiemelkedően teljesítenek. Büszkék vagyunk rá, hogy az esemény partnereként hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezek a történetek és ízek minél szélesebb közönséghez jussanak el. Reméljük, sok-sok élményt gyűjtenek majd a látogatók és új termékeket fedeznek fel a hazai kínálatból” – mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója.

A belépők jelentős kedvezménnyel már most is elérhetőek, a napijegy elővételben , a négy napos bérlet 15.900 Ft-ba kerül, részletek és jegyvásárlás a gourmetfesztival.hu oldalon.