2025.11.10.

Ebben a budapesti étteremben születésnapozott Gordon Ramsay

Gordon Ramsay több budapesti étteremnél is felbukkant, a mélységeket és magasságokat is megtapasztalta.

A világ egyik leghíresebb Michelin-csillagos séfje, aki nemcsak ételeivel, hanem tv-s műsoraival tett szert óriási ismertségre és vált sokak kedvencévé, Gordon Ramsay épp Budapesten tartózkodik. A kendőzetlen őszinteségéről és karcos stílusáról ismert séfet több budapesti vendéglátóegységben és mellett kapták lencsevégre.

November 8-án ünnepelte 59. születésnapját az Amerikai mesterszakács kíméletlen kritikusa (bár sokat finomodott stílusa a 2005-ben indult A pokol konyhája óta), Gordon Ramsay, ma pedig a St. Andrea Wine & Skybar posztolt egy fotót a tv-s személyiségről, így nem tudunk nem arra gondolni, hogy bizony egy születésnapi koccintásra és falatozásra ült be hozzájuk Ramsay.

Azonban a magasságok mellett a mélységeket is megtapasztalta Ramsay budapesti látogatása során, hiszen a pokolba is eljutott fővárosunkban. A gasztroműsorok fenegyereke a hivatalos TikTok oldalára posztolt egy videót, amiben a Hungarian Hell’s Kitchen nevű étterem mellett ücsörög egy széken.

A helyzet pikantériáját az adja, hogy Ramsay étteremláncát hívják Hell’s Kitchennek, és ikonikus műsora, ami nálunk Gordon Ramsay – A pokol konyhája néven futott, eredetiben szintén ezt a nevet viselte.

@gordonramsayofficial

Things you find….no lamb sauce was found here in Budapest

♬ Frolic (Theme from "Curb Your Enthusiasm" TV Show) - Luciano Michelini

Dolgok, amiket Budapesten megtalálhatsz (És nem, nem ettem itt, és nem is találtam meg ezen a nem hivatalos helyszínen a bárányszószt)

- írta a séf a videó alatt.

De hogy milyen bárányszószt emleget Ramsay? A pokol konyhája számos ikonikus pillanattal szolgált az évadok során, és az egyik ilyen az örökkévalóság számára mém formájában is megmaradt. Ramsay nem épp a kiegyensúlyozottságáról volt híres ebben a műsorban, és egy szerviz alkalmával azért akadt ki az ügyetlenkedő versenyzőre, mert nem tudta időben prezentálni a bárányszósz. 2:08-tól látható az ominózus kiborulás.

Sajnos azt nem tudjuk, meddig tartózkodik Ramsay kis hazánkban, de kíváncsian várjuk, milyen helyeken bukkan fel a séf a napokban.

Címlapkép: Alex Bierens de Haan/Getty Images

