5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

A gluténmentesen étkezők szinte biztosan ismerik mind, de aki most kezdi ezt az életmódot, vagy szimplán nyitott az egészséges táplálkozásra, hasznát veheti eme listának.

Nehéz dolog megszorításokkal élni, az étkezéssel kapcsolatosan pedig a nehézségek fokozódnak - enni ugyanis mindenki szeret. Sajnos azonban az ételallergiák és -intoleranciák korát éljük, a gluténérzékenység pedig az egyik leggyakoribb probléma, mely emésztési nehézségeket, puffadást, bőrtüneteket is képes produkálni. Mutatunk pár gluténmentes köretalternatívát, amit mindig tarts észben, hiszen a krumpli meg a mezei főtt rizs elég uncsi egy idő után - emellett pedig kalóriadús és gyors felszívódású is, amit a szervezeted és az alakod sem köszön meg hosszú távon.

Kattints a képre, és nyílik is a gluténmentes köretek sora!

