Életmód

2025.10.26.

Egy új kutatás szerint a gluténérzékenység nem is a gluténról szól

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Egy mérföldkőnek számító tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a gluténérzékenység, amely a világ népességének körülbelül 10% -át érinti, valójában nem a gluténról szól.

A The Lancet-ben október 23-án közzétett tanulmány a nem cöliákiás gluténérzékenységgel kapcsolatban publikált bizonyítékokat vizsgálta, hogy jobban megértse ezt a rendkívül elterjedt állapotot. A kutatók ezek alapján arra jutottak, hogy a gluténérzékenység valójában nem a gluténról szól, hanem a bél-agy kapcsolatról.

Ember egyik kezében kenyér, a másikkal a hasát fogja fájdalmasan
A bél-agy kapcsolat állhat a gluténérzékenység hátterében

A hivatalos nevén nem cöliákiás glutén szenzitivitásban (NCGS-Non coeliac gluten sensitivity) vagy egyszerűen gluténérzékenységben szenvedő emberek a glutén fogyasztását követően kellemetlen tüneteket tapasztalnak, anélkül, hogy kimutatható lenne a cölikália, a glutén által kiváltott autoimmun betegség. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a puffadás, a bélfájdalom és a fáradtság.

Jessica Biesiekierski, a Melbourne-i Egyetem docense szerint az eredmények újraírják a gluténérzékenységgel kapcsolatos régóta fennálló feltételezéseket.

A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb gluténérzékenységben szenvedő ember nem reagál a gluténra

- mondta Biesiekierski egyetemi docens.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a tüneteket gyakrabban váltják ki a fermentálható szénhidrátok, más néven FODMAP-ok, más búzaösszetevők, illetve az emberek elvárásai és korábbi élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatai.

A legnagyobb kombinált elemzésben csak néhány szigorúan ellenőrzött vizsgálat talált valódi gluténreakciót. Összességében az emberek válaszai nem különböztek attól, amikor placebót kaptak.

„A közelmúltban végzett vizsgálatok során az IBS-ben szenvedő emberek, akik úgy vélik, hogy gluténérzékenyek, hasonlóan reagáltak a gluténra, a búzára és a placebóra.”

Ez azt sugallja, hogy az, hogy az emberek miként látják előre és értelmezik a bél érzéseit, erősen befolyásolhatja a tüneteiket

- mondta Biesiekierski.

„Összefoglalva, ez újradefiniálja az NCGS-t a bél-agy interakció spektrumának részeként, közelebb az olyan állapotokhoz, mint az irritábilis bél szindróma, nem pedig egy különálló glutén-rendellenességként.”

Világszerte több millió ember kerüli a glutént, mert úgy vélik, hogy károsítja a belüket, gyakran miután valódi tüneteket tapasztaltak, amelyek enyhe kellemetlenségtől súlyos rosszullétig terjednek. Hihetetlenül fontos, hogy javítsuk tudományos és klinikai ismereteinket egy olyan állapotról, amely a világ népességének akár 15%-át is érintheti

– hangsúlyozta Biesiekierski.

A szakértők szerint a gluténérzékenység és a kapcsolódó bélbetegségek megkülönböztetése elengedhetetlen ahhoz, hogy az orvosok pontos diagnózist és személyre szabott kezelést tudjanak nyújtani, valamint az állapotot kiváltó okokat is kezelni tudják.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept