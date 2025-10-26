Egy új kutatás szerint a gluténérzékenység nem is a gluténról szól

Egy mérföldkőnek számító tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a gluténérzékenység, amely a világ népességének körülbelül 10% -át érinti, valójában nem a gluténról szól.

A The Lancet-ben október 23-án közzétett tanulmány a nem cöliákiás gluténérzékenységgel kapcsolatban publikált bizonyítékokat vizsgálta, hogy jobban megértse ezt a rendkívül elterjedt állapotot. A kutatók ezek alapján arra jutottak, hogy a gluténérzékenység valójában nem a gluténról szól, hanem a bél-agy kapcsolatról.

A bél-agy kapcsolat állhat a gluténérzékenység hátterében

A hivatalos nevén nem cöliákiás glutén szenzitivitásban (NCGS-Non coeliac gluten sensitivity) vagy egyszerűen gluténérzékenységben szenvedő emberek a glutén fogyasztását követően kellemetlen tüneteket tapasztalnak, anélkül, hogy kimutatható lenne a cölikália, a glutén által kiváltott autoimmun betegség. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a puffadás, a bélfájdalom és a fáradtság.

Jessica Biesiekierski, a Melbourne-i Egyetem docense szerint az eredmények újraírják a gluténérzékenységgel kapcsolatos régóta fennálló feltételezéseket.

A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb gluténérzékenységben szenvedő ember nem reagál a gluténra - mondta Biesiekierski egyetemi docens.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a tüneteket gyakrabban váltják ki a fermentálható szénhidrátok, más néven FODMAP-ok, más búzaösszetevők, illetve az emberek elvárásai és korábbi élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatai.”

A legnagyobb kombinált elemzésben csak néhány szigorúan ellenőrzött vizsgálat talált valódi gluténreakciót. Összességében az emberek válaszai nem különböztek attól, amikor placebót kaptak.

„A közelmúltban végzett vizsgálatok során az IBS-ben szenvedő emberek, akik úgy vélik, hogy gluténérzékenyek, hasonlóan reagáltak a gluténra, a búzára és a placebóra.”

Ez azt sugallja, hogy az, hogy az emberek miként látják előre és értelmezik a bél érzéseit, erősen befolyásolhatja a tüneteiket - mondta Biesiekierski.

„Összefoglalva, ez újradefiniálja az NCGS-t a bél-agy interakció spektrumának részeként, közelebb az olyan állapotokhoz, mint az irritábilis bél szindróma, nem pedig egy különálló glutén-rendellenességként.”

Világszerte több millió ember kerüli a glutént, mert úgy vélik, hogy károsítja a belüket, gyakran miután valódi tüneteket tapasztaltak, amelyek enyhe kellemetlenségtől súlyos rosszullétig terjednek. Hihetetlenül fontos, hogy javítsuk tudományos és klinikai ismereteinket egy olyan állapotról, amely a világ népességének akár 15%-át is érintheti – hangsúlyozta Biesiekierski.

A szakértők szerint a gluténérzékenység és a kapcsolódó bélbetegségek megkülönböztetése elengedhetetlen ahhoz, hogy az orvosok pontos diagnózist és személyre szabott kezelést tudjanak nyújtani, valamint az állapotot kiváltó okokat is kezelni tudják.

Forrásunk volt.