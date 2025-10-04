Lakj jól jó áron – 5 étterem és kifőzde, ahol nem kell otthagynod a fél fizetésed

Jót enni, jóllakni és mindezt jó áron? Lássuk be, ma ez igazi kihívás, Budapesten főleg, de jó hírünk van: nem lehetetlen! Bármilyen hihetetlen is, vannak bisztrók, éttermek ahol kedvező áron kaphatunk jóízű, laktató menüt, ami az energiaszintünket is helyrebillenti, ugyanakkor nem ránt kajakómába bennünket. Összegyűjtöttünk nektek öt helyet, ahova bátran mehettek, a hasatok és a pénztárcátok egyaránt hálás lesz érte.

Babutzi-Flórián

Van bennem némi szkepszis, amikor azt látom, hogy egy hely egyszerre szeretne kávézó-bisztró, ebédmenüztető meg még ki tudja, mi minden lenni, de a Flórián téri Babutzi az élő példa rá, hogy ezt is meg lehet csinálni. Az egység ismerős lehet a Városmajorból, és nagy szeretettel ajánlom őket, ha Flórián tér környékén innátok egy finom kávét, vagy ennétek egy ízletes péksütit. Amiért viszont tényleg muszáj beugrani hozzájuk, az a kétfogásos, 2600 Ft-os ebédmenü. Lássuk be, amikor az ember arra kényszerül, hogy a munkahelye környékén találjon olyan ebédopciót, ami ár érték arányban rendben van, minden kincset megér egy hely, ahol laktató, otthonos ízekkel várnak.

A Babutziban mindig van A és B menü, amikor ezeket a sorokat írom, akkor az A menü minestrone leves pestoval és rakott kelkáposzta tejföllel, a B menü pedig currys póréhagyma-krémleves és krumplis tészta kovászos uborkával.

A két opcióból garantáltan bárki tud magának kedvérevaló ebédet választani, de ha mégsem, érdemes megnézni a heti ajánlatot is.

Babutzi-Flórián

Budapest, Polgár utca 8.-10.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-15.00

Bors

Onnan tudom, hogy már elég régóta élek Budapesten, hogy egész sok olyan helyet tudok mondani, ami mostanra a város szerves részévé vált, én pedig ott voltam a nyitásánál. Amikor a Bors megnyitott, szájról szájra járt a hír, hogy van egy hely a belvárosban, ahol a világ legfinomabb és legizgalmasabb leveseit főzik, és zseniális szendvicseket lehet kérni melléjük. Imádtuk az ízeket, a hely hangulatát, hogy mindig szeretettel fogadtak bennünket, és a Bors egyszer csak az életünk részévé vált. Persze, felfedezték maguknak a Kazinczy utcát elárasztó turisták is, de nekünk is mindig maradt hely a fiúknál, amiért őszintén hálásak vagyunk.

A leveskínálat folyamatosan változik, a szendvicsek egy része állandó (French Lady, nyitás óta a kedvencem), de mindig vannak heti ajánlatok is. Egy leves és egy kis bagett, tökéletes ebédmennyiség, 3250 Ft.

Az ízek mindig hibátlanok, és a rendszeres menüváltásnak hála, sosem unalmasak. Itt az ősz, a tartalmas, ízes levesek legfőbb szezonja, menjetek ebédelni a Kazinczy utcába, szeretettel várnak titeket. Ez szerencsére sosem változik.

Bors GasztroBár

Bors GasztroBár

Budapest, Kazinczy utca 10.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök, vasárnap 11.30-21.00, péntek-szombat 11.30-22.00

Tüköry

Bizonyos éttermek annyira összenőttek már Budapesttel, hogy elképzelhetetlen lenne a városkép nélkülük. Ilyen a Tüköry is, ahova egészen sokat jártam, amikor a Hold utca környékén dolgoztam. Erről jut eszembe, a rántott sajtos listánkon ugyan nem szerepeltek, de ha a környéken jártok, és épp rántott sajtot ennétek, térjetek be ide. Szóval!

Menüt hétfőtől-péntekig kínálnak, 2370 Ft-ért, ami a környéken szerintem kiváló árnak számít.

A heti menük mintájára itt is van tésztás nap, meg főzelékes, meg húsételes, van könnyebb leves tartalmasabb főétellel, és laktatóbb leves lazább második fogással. Kikezdhetetlen, örökzöld hangulat, és biztos kézzel készült, kilengésektől mentes ebédmenü, amire mindig lehet számítani.

Tüköry

Tüköry

Budapest, Hold utca 15.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-23.00, szombat-vasárnap 11.00-22.00

Indigo Express

Személy szerint rajongok az indiai konyháért, de a kedvenceimtől, mint amilyen például a palak paneer fokhagymás naan kenyérrel, annyira jól tudok lakni, hogy utána a délutáni munkavégzésnek már biztosan annyi. Ezért, jobban mondva ezért is, örültem annyira az Indigo Express nyitásának. Isteni indiai fogások, melyek összetételben és mennyiségben egyaránt kedveznek annak a vágyamnak, hogy ne maradjak éhes, de ne is teljek el annyira, hogy állva elaludjak.

Ha kértek egy levest, mondjuk egy vegetáriánus mulligatawnyt és egy csirkés szamószát, még 3000 Ft-ot sem kell fizetnetek, viszont garantáltan kiadós ebédben lesz részetek.

Ha a leves mellé inkább valamelyik tekercset választanátok, mondjuk a csirke tikka rollt, én biztos azt választanám, a számla akkor is 4000 Ft alatt marad majd.

Indigo Express

Indigo Express

Budapest, Nyugati tér, Hercegprímás utca, Etele Pláza, Allee – az egyes üzletek nyitvatartásáról az étterem weboldalán tudtok tájékozódni

Frici Papa Kifőzdéje

A Király utca körút előtti utolsó harmadában van egy kifőzde, ami hosszú időn keresztül egy egyszerű kifőzde volt. Aztán egyszer csak BUMMMMM! megjelentek a gasztrobloggerek és utazóinfluencerek, és mire kettőt pislogtunk, a Frici Papát onnan lehetett felismerni, hogy kígyózó sorok állnak előre. Szerintem egy ország menza- és kifőzdekultúrája legalább annyira árulkodó, mint a piacok minősége, úgyhogy tökéletesen megértem, hogy sokan jönnek ide ebédelni vagy épp vacsorázni. Itt menüt hétfőtől szombatig kínálnak, viszont szombaton csak egyféle változat kapható.

Leves, főétel és desszert 2500 Ft-ért, és, csak azért, hogy igazán felpiszkáljam a nosztalgikus énetek kíváncsiságát, olyan klasszikusok is felbukkannak a heti ajánlatban, mint például a főzelék bélszínrolóval.

Vagy a vargabéles a desszertek között. Nem mondom, hogy nem kell résen lenni, ha helyet szeretnél ebédidőben, de nem lehetetlen, és ezekért a hármas menükért megéri várni.

Frici Papa Kifőzdéje

Budapest, Király utca 55.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.00-22.00

