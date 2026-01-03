Új egységet nyit Budapesten a Freyja, de van egy csavar

Folytatódik a croissant story Budapesten: új pékséget nyit a Freyja, de van egy csavar.

A Freyja megreformálta, ahogy a croissant műfajáról gondolkozunk és elindította a pisztáciás croissant lavinát. A Freyja – The croissant story diadalmenete 2019-ben a Szövetség utcából indult, hogy később Budán, majd 2024-ben Bécsben terjeszkedjen tovább. Sajnos utóbbiakból már egyik sincs nyitva, a bécsi üzletet, ahogy arról mi is beszámoltunk, 2025. november végén zárták be. Most azonban egy friss fejezet veszi nyílik a croissant történetben, január 3-án ugynis megnyitja kapuit a legújabb Freyja pékség Budapesten.

A Csarnok térnél nyitja meg új pékségét a Freyja

Derült égből villámcsapásként jelentették be az Instagram oldalukon január 2-án, hogy szombaton nyílik a Freyja legújabb péksége Budapesten a Csarnok térnél. És bár a Freyját elsősorban croissant-jairól ismerjük, ennél sokkal több lesz az új hely: egy klasszikus értelemben vett pékségre számíthatunk, ahol a péksütemények mellett kenyerek is lesznek. A The Bakery egyelőre tesztüzemben működik a leírtak szerint, tesztelik a kínálatot és figyelik a vásárlók visszajelzéseit.

Úgyhogy, ha a Csarnok tér környékén jársz a következő napokban, érdemes beugrani hozzájuk egy kovászos kenyérért vagy egy pisztáciás croissant-ért!