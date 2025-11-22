Egy év után sajnos bezár a magyar croissant-pékség Bécsben

2024 elején érkezett a hír, hogy a magyar főváros első igazi, kifejezetten croissant-okra specializálódott péksége Bécsben terjeszkedik. A 444-en megjelent cikk szerint azonban úgy tűnik, egy év után megszűnik a bécsi Josefstadtban működő Freyja, annak ellenére, hogy 8 eurós péksüteményeivel jó ideig tömegeket vonzott.
A hírek szerint a bécsi Freyja kávézó/pékség 2025. augusztus végére fizetésképtelenné vált, a helyi kereskedelmi bíróság csődeljárást indított, így be kellett zárniuk.
A hírt sajnálattal halljuk, Szövetség utcai üzletük azonban továbbra is várja a legfinomabb croissant-ra és péksüteményekre éhezőket!