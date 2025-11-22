Család

2025.11.22.

Egy év után sajnos bezár a magyar croissant-pékség Bécsben

Nosalty profilképe Nosalty

Egy év után sajnos bezár a magyar Freyja croissant-pékség bécsi egysége.

2024 elején érkezett a hír, hogy a magyar főváros első igazi, kifejezetten croissant-okra specializálódott péksége Bécsben terjeszkedik. A 444-en megjelent cikk szerint azonban úgy tűnik, egy év után megszűnik a bécsi Josefstadtban működő Freyja, annak ellenére, hogy 8 eurós péksüteményeivel jó ideig tömegeket vonzott.

a budapesti Freyja kirakata és terasza
Egy év után sajnos bezár a magyar Freyja croissant-pékség Bécsben
via

A hírek szerint a bécsi Freyja kávézó/pékség 2025. augusztus végére fizetésképtelenné vált, a helyi kereskedelmi bíróság csődeljárást indított, így be kellett zárniuk.

A hírt sajnálattal halljuk, Szövetség utcai üzletük azonban továbbra is várja a legfinomabb croissant-ra és péksüteményekre éhezőket!

Forrásunk volt.

Címlapfotó.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Advent a Hegyvidéken, körhinta
Család

Soprontól Szentendréig: 5 kevésbé ismert adventi vásár, amit idén ne...

November 30-a advent első vasárnapja, amikortól már hivatalosan is a karácsonyra készülünk.* Az adventi vásár megosztó műfaj. Van, aki imádja forralt borral, kenyérlángossal, Last Christmas-szel és kézműves ajándékokkal együtt, más meg a falra mászik tőle. Szerintünk megvan ezeknek a rendezvényeknek a maguk varázsa, mi pedig most mutatunk ötöt, amit idén nem érdemes kihagyni.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept