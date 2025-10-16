Gasztro

Ilyen is előfordulhat: 4 jel, hogy fokhagyma-allergiával küzdesz

A fokhagyma a legtöbb háztartásban alapfűszernek számít – immunerősítő hatásáról és jellegzetes ízéről ismert. Mégis, vannak, akiknél ez a közkedvelt növény kellemetlen tüneteket vált ki. Bár a fokhagyma-allergia ritka, létező jelenség, és érdemes felismerni a jeleit.

A fokhagyma általában jótékonyan hat a szervezetre, de bizonyos embereknél épp ellenkező reakciót vált ki. Az allergiát legtöbbször egy alliin liáz nevű enzim okozza, amely a fokhagyma feldarabolásakor allicinné alakul – ez a vegyület felelős a fokhagyma erős illatáért is.

Ha valaki érzékeny erre az anyagra, a szervezete védekező reakcióba kezd, ami különféle allergiás tünetekhez vezethet.

Allergia vagy intolerancia?

Fontos különbséget tenni a valódi allergia és az úgynevezett fokhagyma-intolerancia között. Utóbbi sokkal gyakoribb, és nem az immunrendszer túlzott reakciója okozza, hanem az, hogy a szervezet nehezebben bontja le a fokhagyma bizonyos összetevőit. Enyhébb panaszokat – például puffadást, gázképződést vagy enyhe gyomorpanaszokat – idéz elő, és általában nem jár bőr- vagy légúti tünetekkel.

Hogyan derül ki, hogy valóban allergiáról van szó?

A pontos diagnózist orvos állíthatja fel, allergiavizsgálatok segítségével. Ezek magukban foglalhatják a kórelőzmény áttekintését, vérvizsgálatot, bőrtesztet vagy akár eliminációs diétát is, amikor egy időre teljesen el kell hagyni a fokhagymát az étrendből, majd fokozatosan visszavezetni azt a tünetek megfigyelése mellett.

Forrásunk volt.

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget
Gasztro

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

