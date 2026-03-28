Figyelem! Kedvelt fagyasztott élelmiszert hívnak vissza az Aldiból

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve visszahívta egy népszerű termékét a boltok polcairól.

Mikrobiológiai szennyeződés miatt termékvisszahívást jelentettek be egy népszerű fűszerkeverékre. Az érintett terméket az Aldi üzleteiben forgalmazták, és arra kérik a vásárlókat, hogy semmiképp se fogyasszák el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az ALL SEASONS gyorsfagyasztott fűszernövény-keverék (8-fűszer) egyik tételénél mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg.

Az áruházlánc a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: kivonták a problémás termékeket a forgalomból, és megkezdték a visszahívást a fogyasztóktól is.

Mit kell tudni az érintett termékről?

Termék neve: ALL SEASONS gyorsfagyasztott fűszernövények (8-fűszer)

Kiszerelés: 75 g

Forgalmazó: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.

Probléma: mikrobiológiai nem megfelelőség

Visszahívás dátuma: 2026. március 27.

Ha a fent említett termékből vásárolt, és még a birtokában, kérjük, ne fogyassza el!

Forrásunk volt.