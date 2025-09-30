Ezt az olajat sose használd a fa vágódeszkádon, mert nem lesz benne köszönet

A műanyag vágódeszkák ugyan olcsók, de végül más módon fizetünk a használatukért: könnyen megkarcolódnak, tompíthatják a konyhai késeket és még mikroműanyagok is átkerülhetnek róluk az ételekre. A fa vágódeszkák természetes és tartós alternatívát jelentenek ezzel szemben, feltéve, hogy megfelelő ápolásban részesülnek. Ehhez elengedhetetlen, hogy tisztában legyél vele, milyen olajokat tilos használni a fa vágódeszkán, mert a végeredmény elég undorító lehet.
Az egyik első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy hosszú életű legyen a fa vágódeszkád, hogy bedörzsölöd olajjal, ami védőréteget képez a felületén.
Enélkül a fa könnyen felszívja az ételekből a vizet és más folyadékokat, aminek hatására megrepedezik, bepenészedik, elszaporodnak rajta a kórokozók, és kellemetlen szagokat áraszt magából (ugyanez a fa edényekre is igaz, így azokat is rendszeresen olajozni kell).
Bár könnyű beszerezni őket, a növényi eredetű étolajok a fa felszínén megavasodnak, és rendkívül kellemetlen ízt és szagot eredményeznek.
Ezeket kerüld:
- olívaolaj
- kukoricaolaj
- napraforgóolaj
- repceolaj
- kókuszolaj
Tehát összességében a növényi olajakat, ha a fa eszközök ápolásáról van szó, kerüljük el!
Miért romlanak meg ezek az olajok könnyen a vágódeszkán?
Zárt üvegben, sötét helyen a főzőolajok szobahőmérsékleten elég sokáig eltarthatóak. A vágódeszka azonban nagy felületet kínál, amelyen az olajréteg levegővel érintkezik. Használat során az ablakon keresztül napfény éri a deszkát, vagy a közeli tűzhely, sütő hőhatásának van kitéve, ami még jobban felgyorsítja ezt a kellemetlen folyamatot.
Jó és rossz olajok fa vágódeszkák ápolásához
A növényi és magolajok nem az egyetlen anyagok, amelyeknek semmi keresnivalójuk nincs a fa vágódeszkák közelében. Az állati zsírok nemcsak megavasodnak, ha a deszka ápolására használják őket, hanem kellemetlen réteget hagynak maguk után. A fa lakkok sem jelentenek megoldást, hiszen nem arra lettek kitalálva, hogy élelmiszerrel érintkezzenek. Plusz a kések miatt le is fog pattogni a lakk-réteg a deszkáról.
A fa vágódeszkák ápolásához a legjobb választás az élelmiszeripari minőségű ásványi olaj (gyógyszertárban beszerezhető).
A kőolajból nyert olaj íztelen, szagtalan, nem avasodik meg, és vízállóvá teszi a fát, miközben alaposan ápolja azt. Egyes szakácsok a tiszta méhviaszt és ásványi olajat kombinálják, mivel a viasz fényessé és nedvességtaszítóvá teszi a vágódeszkákat, de nem hatol mélyen a fába. Az ásványi olaj ezt kompenzálja, így a deszka egyszerre lesz kellemesen sima és ellenálló a sérülésekkel szemben.
Az ápolást a vásárlás után azonnal el kell kezdeni. Első használat előtt alaposan olajozd be a deszkát.
Dörzsöld be az olajat a deszka teljes felületére, elöl és hátul, majd hagyd néhány óráig állni, hogy az olaj beszívódjon, majd ismételd meg ezt még két-három alkalommal.
Ezután havonta legalább egyszer lepd meg egy wellness-nappal a deszkád: a folyamat ugyanaz, csak használj kevesebb olajat!
A víz okozta károk elkerülése érdekében:
- ne fektesd le a fa vágódeszkát szárításhoz!
- és soha ne tedd mosogatógépbe!