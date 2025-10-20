Ezek lettek 2025 gluténmentes kenyerei és péksüteményei

Negyedik alkalommal rendezték meg a gluténmentes pékáruk versenyét, ahol négy kategóriában lehetett nevezni. 2025-ben 11 gyártó 28 nevezettjét értékelte a zsűri, melyek érzékszervi és laborvizsgálaton is átestek.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Cöliákia Egyesület (MCE) és az AMUREX GM Hungária Kft. közös közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy a lisztérzékenységgel élők és speciális étrendet követők igényeire felhívják a figyelmet, emellett a mentes termékek innovációja is teret kapjon.
A verseny díjátadóját, a Kenyér- és az Élelmezés Világnapján tartották, október 16-án.
Lássuk a díjazottakat!
Friss kenyér kategória
- helyezett: Favora-Info Kft. (Mentes Manufaktúra): Tökmagolajos sokmagvas kenyér
- helyezett: Freedafood Kft.: Mimoosa egyszerű kovászos kenyér
- helyezett: Gluténmentes Tündér Manna Kft.: Cirok kenyér
Tartós kenyér kategória
- helyezett: Lavina Kft.: No-No mediterrán vekni védőgázas csomagolásban
- helyezett: Tamarix Magyarország Kft.: FINOMAN gyorsfagyasztott gluténmentes szeletelt cirok formakenyér
Töltetlen pékáru kategória
- helyezett: Freedafood Kft.: Mimoosa cöli kifli
- helyezett: Favora-Info Kft. (Mentes Manufaktúra) Bagett
- helyezett: Csirke András e.v./Mentes Pékség Jászberény: Kecskesajtos csavarka
Töltött pékáru kategória
- helyezett: Tamarix Magyarország Kft.: FINOMAN gyorsfagyasztott gluténmentes szilvalekváros papucs (hozzáadott cukor és édesítőszermentes)
- helyezett: Aranycipó Kft.: Glutén- és laktózmentes vegán kakaós csiga
- helyezett: Lavina Kft.: No-No fahéjas-szilvás táska
Különdíjak
- NAK Mentes Munkacsoport különdíj: Freedafood Kft.: Mimoosa egyszerű kovászos kenyér (starter kultúrát alkalmaz)
- „Csak a Mentes” különdíj: P.Geri Kft – Házi Rozmaringos Burgonyás Kenyérke
- Magyar Cöliákia Egyesület (MCE) különdíja: Frigo-Hasso Kft.-az „Áthúzott Gabona” Védjeggyel jelölt gyorsfagyasztott kényelmi termékeik országos elérhetőségének elismeréséért
- MAGOSZ Innovációs különdíj: Greenpass Kft. (Free Pékség) – pisztáciás cruffin
A egyes kategóriák győztesei viselhetik a csomagolásukon a Év Gluténmentes Terméke megnevezést.