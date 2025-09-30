Ferencvárosi eszem-iszom – 6 hely a IX. kerületben, ahova látogass el, ha éhes vagy

Hol az egyik, hol a másik városrész a legfelkapottabb, de az igazán jó helyek kiállják az idő próbáját, és jóval csúcsidőn túl is várnak bennünket. Lehet, hogy már nem a Ráday utca és környéke a pesti oldal nyüzsgő központja, de a IX. kerületben így is érdemes körülnézni, és megállni egy fagyira, egy kávéra, egy kis japán street foodra. Ha új vagy itt, esetleg szeretnéd újra felfedezni Ferencvárost, akkor mutatjuk, merre érdemes elindulni.

MAMO Gelato

Ahogy kinézek az ablakon, nincs az a kimondott, fagyizásra csábító idő, bár töretlen optimizmussal bízom benne, hogy lesz még őszközepi szépidő, ami az isteni, olasz gelatoknak is kedvez. A MAMO fagyizó és cukrászdában még nem csalódtam, a szívembe mégis akkor lopták be magukat, amikor egyszer felfedeztem, hogy van náluk rumbaba ízű fagyi. Ez az isteni olasz édesség tökéletes párost alkot a fagylalttal.

A klasszikus alapízek mellett mindig akadnak ilyen, és ehhez hasonló különlegességek is, ráadásul a MAMO-ba akkor is érdemes betérni, ha lehűl az idő.

Az én kedvencem a citromos pite, általában is, de itt különösen, egy jó erős eszpresszóval fantasztikusan működnek együtt.

MAMO Gelato

Budapest, Ráday utca 24.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök, vasárnap 12.00-21.00, péntek-szombat 12.00-22.00

és Margarita

Hosszan lehetne sorolni, hogy miért szeretjük annyira az és Margaritát, az egyik fő érvünk talán az, hogy a pékségekben, gyroszozókban, burgerezőkben, kifőzdékben gazdag Mester utcába frissességet hoztak, és olyan vendéglátással jelentkeztek be, ami itt hiánycikk volt.

Szabados Levente és Orbán Marcell egy olyan éttermet nyitott, ami bármelyik mediterrán városban megállná a helyét, de hál'istennek épp itt van a közelünkben.

Az itallapot gondosan válogatott natúrborok alkotják, van heti menü és rendszeresen frissülő à la carte étlap is. A húsos és húsmentes fogások egyensúlyban vannak az étlapon, az ízkombinációk mindig izgalmasak. Könnyű és ízletes ebéd, baráti beülés, esetleg randevú? Bármelyik alkalomra tökéletes választás, igazi törzshelyalapanyag, látogassátok!

és Margarita via

és Margarita

Budapest, Mester utca 46.

Nyitvatartás: kedd-péntek 11.30-14.00, 18.00-23.00, szombat 18.00-23.00

Jedermann Budapest

Adott életkor felett, hú, ezt most nem esett jól leírni… Szóval adott életkor felett nincs olyan barátom, akinek fővárosi élete egy pontján ne vált volna fontos helyszínné a Jedermann. Kávézó, étterem, közösségi tér, kulturális központ és jazzclub egyben, egy darabkája a városnak, amihez könnyű ragaszkodni. Annál is inkább, mert amilyen tempóban tűnnek el, alakulnak át egykori törzshelyeink, kellenek a biztos pontok.

Az étlapjukon vannak szendvicsek, valamint különféle kencék és mártogatósok, az aszalt szilvás pecsenyekacsamáj-pástétom igazi őszi klasszikus, és persze nagyon finom is.

Van naponta változó leves, és fixen rendelhető gulyásleves, valamint melengető főételek és friss saláták, így itt garantáltan mindenki jóllakhat. Akár napközben ugranál be, akár este, a Jedermann remek választás, ráadásul egy komplett esti programot lehet rá építeni. Egy ital, egy kis harapnivaló, beszélgetés, koncert, kell ennél több?

Jedermann via

Jedermann Budapest

Budapest, Ráday utca 58.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 8.00-0.00, péntek 8.00-1.00, szombat 9.00-1.00, vasárnap 9.00-0.00

NOSH Budapest

A Nosh Supreme nem most lett a kedvencünk, de az új terasszal, friss étlappal és különleges brunch-fogásokkal még jobban belopta magát a szívünkbe. A Séfek Séfe győztese, Zörgő János gondoskodik arról, hogy a klasszikus kedvencek izgalmas csavarral kerüljenek a tányérra, a kávé szerelmeseinek pedig csak annyit mondanánk, hogy a Caffe42 exkluzív blendjét La Marzocco gépek főzik tökéletesre.

Nappal brunch és specialty kávé, este koktél és pezsgő – a Supreme valódi városi oázis, ahová érdemes visszajárni.

Ez a hely minden napszakban tartogat valami különlegeset. A Nosh-lánc „nagytestvéreként” a Supreme egyszerre kifinomult és közvetlen, egy olyan törzshely, amit nagyon könnyen meg lehet szeretni.

NOSH NOSH Budapest

NOSH Budapest

Budapest, Tóth Kálmán utca 27.-31.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-21.00, szombat-vasárnap 9.00-21.00

Okonomiyaki Kincsán

Ha már úgyis minden street food szerte a városban, akkor érdemes minél többfélét felfedezni belőlük. Minek is nevezzük az okonamijakit? Japán omlett? Japán palacsinta? A lényeg az, hogy ebben a picike, Ráday utcai egységben istenien készítik ezt a lisztből, tojásból, zöldségekből készült finomságot. Kapható húsos és húsmentes változatban, a tetejére pedig speciális okonamijaki-mártás kerül, ami már önmagában elképesztően finom, hát még ezzel a valódi ízbombával együtt. Nagyon jó könnyű ebédnek vagy vacsorának, de ha hirtelen megéhezik valaki, és igazán jót enne, lehetőleg gyorsan, akkor is tökéletes megoldás.

Okonomiyaki Kincsán

Budapest, Ráday utca 14.

Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök és vasárnap 11.30–20.30, péntek–szombat 11.30–21.00, kedd zárva

Trafik kávézó és reggeliző

A Trafó előterében található kávézó mostanra messze több lett puszta színházi büfénél. Igazi közösségi hely, melyet nemcsak akkor érdemes látogatni, ha előadás előtt vagy után meginnál valamit.

A kínálat is messze túlmutat a szikkadt pereceken: isteni brunch-kínálatuk van, olyan csodás fogásokkal, mint a mogyoróvajas-lekváros francia pirítós, a shakshuka, vagy a minden jóval megpakolt Trafik Bowl.

Ha hétköznap lendületet szeretnél venni, ha hétvégén terveznél lusta, ráérős reggelit a környéken, a Trafikot csak ajánlani tudjuk. Annál is inkább, mert ez a hely nemcsak a vendéglátásban érdekelt, aktuális célkitűzésük, hogy a lehető legfenntarthatóbb módon tudjanak működni, ezt a törekvésüket pedig baromi izgalmas, kreatív projektek is kísérik, ezeket is érdemes követni!

Trafik via

Trafik kávézó és reggeliző

Budapest, Liliom utca 41.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9.00-18.00, szombat-vasárnap 9.00-17.00

