Ősz a tányéron – 5 étterem, ahol fantasztikus őszi menüvel várnak minket

Egyre több étterem figyel oda arra, hogy az étlap ne csak jellegzetes, de szezonális is legyen. A séf szezononként papírt, ceruzát vesz elő, és az adott évszakban elérhető frissekre alapozva új menüt kezd tervezni. Nyakig járva az októberben, itt az ideje, hogy körülnézzünk, hol-mit kínál az őszi étlap. Mutatunk öt éttermet, ahol a szezon javából válogathattok.

KIOSK Budapest

Jó, hogy vannak stabil pontok Budapesten, amikről tudjuk, hogy mindig ugyanazzal a stabil minőséggel várnak minket, érkezzünk télen vagy nyáron, ebéd-, vagy akár vacsoraidőben. A KIOSK épp a héten vált őszi étlapra, csupa izgalmas fogással, de emeljük ki ezek közül is az isteni, a csodálatos, az egész évben várt töltött káposztát. Mert nem kell karácsonyig várni ezzel az isteni egytálétellel, ahogy csípősebbre fordulnak az esték a Duna közelében, nyugodtan választhatunk laktatóbb fogásokat, teltebb ízeket. A minőségre nem lesz panasz, és ahogy a KIOSK csapatát ismerjük, az ő töltött káposztájukba a minőségi alapanyagokon túl némi fantáziát is csempésznek majd.

KIOSK Budapest

Budapest, Március 15. tér 4.

Nyitvatartás: hétfő-kedd 12.00-23.00, csütörtök – szombat 12.00-0.00, vasárnap 12.00-23.00

Lamareda

A győri Lamareda konyhája rendszeresen frissíti az étlapot annak megfelelően, hogy például melyik gyümölcs a leginkább felhasználható a szezon adott pontján. Diós-körtés rétes, madártej, sóskaramell – ez a három összetevője volt például a körteszezont ünneplő isteni desszertjüknek, október 17-től pedig kezdődnek az almanapok, és egész biztos, hogy izgalmas fogásokkal várják majd a vendégeiket. Horváth Szilveszter keze alól egyébként is jó dolgok kerülnek ki, de ha nem tudtok az almanapokra várni, vagy épp nem értek oda hozzájuk, máskor is várnak titeket.

A kemencés báránysült, burgonyapüré, bordás kel és barackchutney kombó például épp az a telt, melengető főétel, amit az egyre mélyülő őszben örömmel látunk a tányérunkon.

Lamareda

Győr, Apáca utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.00-23.00, vasárnap 11.00-22.00

CSŰR. a bisztró

A CSŰR. az egyik legjobb példa arra, hogy a vidéki értékeket, a falu legjavát úgyis tányérra lehet álmodni, hogy az egyszerre legyen érthető, bátor, friss és izgalmas is. Nincs hosszúra nyújtva az étlap, de ahhoz pont elég színes, hogy mindenki találjon rajta valamilyen kedvére való fogást. Arról nem szólva, hogy előételtől desszertig tobzódik az ősz ízeiben, az ember legszívesebben mindent megkóstolna.

A törökmogyoróval és cherryecettel tálalt gesztenyekrémleves mellett van helye a májgaluskás, zöldséges kappanconsomménak, és a szezonban klasszikusnak számító, káposztával tálalt kacsamell és az ördöghal sem oltják ki egymást.

Desszertből pedig van könnyedebb és háziasabb is, kinek-kinek ízlése szerint. Kirándulás, hosszúhétvégés elbújás mellé a CSŰR. főztjét csak ajánlani tudjuk.

CSŰR. a bisztró

Levelek, József Attila utca 116.

Nyitvatartás: csütörtök-szombat 11.00-21.00, vasárnap 11.00-16.00

Rutin Budaörs

A budaörsi Rutin egy szemvillanás alatt lett a kedvencünk, ha arról van szó, a befogadható, szerethető, ezzel együtt milliméterre pontosan kitalált, alaposan kidolgozott fine diningot kell ajánlani valakinek, biztos, hogy erre terelem őket.

Az új étlapon van Jókai bableves, hentes tokány és túrós tészta is, persze mind új arcukat mutatják, talán nem is gondolnánk, hogy ezekben a fogásokban ennyi fantázia bújik meg.

Pedig talán csak szabadon kalandozó fantázia kell hozzá, hogy valaki meglássa bennük a lehetőséget. No, meg szakértelem és kiváló alapanyagok. A Rutinban mindezek adottak, ha van mit ünnepelnetek ősszel, ide foglaljatok asztalt.

Rutin Budörs

Budaörs, Budapesti út 51.

Nyitvatartás: csütörtök-szombat 19.00-23.00

Moszkvatér Bisztró

Körbe érve a listán, a Moszkvatér is egy olyan hely, ami biztonságot ad ebben a gyorsan változó városban, ahol némely helyek egyik napról a másikra tűnnek el. A Fő utcában található étterem minőségében is fix pontnak számít, abban, amit itt ettünk, még nem kellett csalódnunk.

A sertéshússal és hajdinás kenyérrel tálalt szoljankaleves testet-lelket átmelegít, ha hidegre fordul az idő, és kaukázusi zöldségragu báránycsülökkel pedig pont az a laktató, színekben, ízekben gazdag fogás, amit nyárból az őszbe átlépve egyre szívesebben fogyasztunk.

Egy pohár finom ital, egy tál jó étel, és kint akár az eső is eleredhet, mert bent minden rendben lesz.

Moszkvatér Bisztró

Budapest, Fő utca 30.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00

Címlapfotó: Kiosk