Kétszer gondold meg: ezért lehet veszélyes előmosott salátát venni

Valószínűleg sokan vásárolnak előre csomagolt élelmiszereket a kényelem érdekében, hogy megkönnyítsék az étkezések előkészületeit. Az előmosott, zacskós saláták – például rukkola vagy bébispenót – elsőre jó választásnak tűnhetnek, különösen, ha valaki igyekszik egészségesen táplálkozni. Azonban nem árt óvatosnak lenni.

Veszélyes lehet ez az előre csomagolt étel

Élelmiszer-biztonsági szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek a termékek nem feltétlenül a legbiztonságosabbak, az előmosott zacskós saláták ugyanis gyakrabban tartalmazhatnak baktériumokat vagy szennyeződéseket, mint azt sokan gondolnák.

Miközben a vásárlók kényelmet és biztonságot várnak az előre csomagolt élelmiszerektől, a valóság ezzel szemben aggasztóbb képet fest. Az előmosott, zacskós zöldségek – például a saláták – továbbra is az egyik legkockázatosabb terméknek számítanak az élelmiszerboltok kínálatában, mivel az ellátási láncban gyakran előfordulhat szennyeződés – figyelmeztet Darin Detwiler, a Northeastern Egyetem élelmiszerpolitikai professzora.

Detwiler maga tudatosan kerüli a zacskós zöldségek vásárlását, mivel fennáll a súlyos E. coli-fertőzés veszélye. Mint mondta:

„Ha visszatekintünk a korábbi járványokra, azt látjuk, hogy a zacskós saláták gyakran vezették az élelmiszer-eredetű megbetegedések statisztikáit. Egyes esetekben ezek súlyos következményekkel jártak: kórházi kezelést, veseelégtelenséget és akár haláleseteket is okoztak.”

A zöldségek az ellátási lánc több pontján is megfertőződhetnek különböző kórokozókkal – például E. coli-val, listeriával vagy szalmonellával –, amelyek súlyos megbetegedéseket, sőt akár halált is okozhatnak. Olivia Roszkowski, a New York-i Institute of Culinary Education növényi alapú konyhaművészetre specializálódott szakácsoktatója és élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkező szakértője szerint:

A zacskós saláták nagy tételben történő mosása és feldolgozása hatékonyan terjesztheti ezeket a kórokozókat.

A leveles zöldségekkel kapcsolatos járványok sokkal gyakoribbak, mint azt a legtöbben gondolnák, így jobb elővigyázatosabbnak lenni az előre bezacskózott levelesekkel.

Forrásunk volt.

