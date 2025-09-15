A kivi különlegessége abban rejlik, hogy rendkívül magas C-vitamin-tartalommal bír: egyetlen gyümölcs akár kétszer annyi C-vitamint is tartalmazhat, mint egy narancs. Ez az antioxidáns erősíti az immunrendszert, támogatja a kollagéntermelést – ami az erek rugalmasságának megőrzésében kulcsszerepet játszik – és védi a sejteket az oxidatív stressztől. Az erek belső falát érő káros hatások mérséklésével a kivi hozzájárulhat az érelmeszesedés kockázatának csökkentéséhez.

Egész évben kapható, és még az ereidet is tisztítja ez a szupergyümölcs

Nemcsak a C-vitamin miatt érdemes rendszeresen fogyasztani

A kivi gazdag káliumban, amely segít szabályozni a vérnyomást, így tehermentesíti a szív- és érrendszert. Ezen kívül élelmi rostokat is nagy mennyiségben tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a koleszterinszint optimalizálásához és az emésztés egészséges működéséhez.

Kutatások igazolják, hogy a napi két-három kivi rendszeres fogyasztása képes csökkenteni a vérlemezkék összecsapódási hajlamát, vagyis természetes „vérhígítóként” működhet.

Ez különösen fontos lehet azok számára, akiknél fennáll a vérrögképződés veszélye. Mindemellett a gyümölcsben található E-vitamin, folsav és egyéb antioxidánsok komplexen támogatják a szív egészségét.

Receptajánló:

A kivi sokoldalúan fogyasztható:

magában is frissítő nassolnivaló

turmixokban, salátákban, reggeli zabkásában vagy desszertekben is remekül megállja a helyét

ráadásul egész évben elérhető a boltokban, így nincs akadálya annak, hogy rendszeresen beépítsük étrendünkbe.

Ha szeretnénk egyszerű és természetes módon védeni az ereinket, miközben immunrendszerünket is erősítjük, a kivi kitűnő választás!

Forrásunk volt.