Ezért érdemes mindig egy nagy pohár vízzel bevenni a gyógyszereket

Sokan hajlamosak kevés vízzel bevenni a gyógyszereket, pedig ez komoly kellemetlenségeket okozhat.

A gyógyszerek bevételekor az lenne az ideális, ha a tabletta gyorsan a gyomorba jutna, ahol feloldódik és kifejti hatását. Ha azonban túl kevés vizet iszunk mellé, a tabletta a nyelőcső falára tapadhat. Ez a terület érzékeny, vékony nyálkahártyával borított, ezért az ott elidőző tabletta irritációt okozhat. Egyes hatóanyagok kifejezetten maró hatásúak, ha túl sokáig érintkeznek a szövettel.

Egy marék gyógyszer és egy pohár víz
A kevés folyadék következményei

Égő érzés és fájdalom

A nyelőcsőbe ragadt tabletta néhány percen belül égő, kaparó érzést okozhat. Sokan gyomorégéssel keverik össze, pedig valójában a felső nyelőcső szakasza irritálódik.

Nyálkahártya‑gyulladás

Ha a tabletta hosszabb ideig ott marad, akár kisebb fekély is kialakulhat. Ez napokig tartó fájdalmat, nyelési nehézséget és mellkasi diszkomfortot okozhat.

Nem megfelelő felszívódás

Előfordulhat, hogy a gyógyszer nem jut el időben a gyomorba. Így a hatóanyag lassabban szívódik fel, vagy egyáltalán nem fejti ki a kívánt hatást.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

  • Akik kapkodva szedik a gyógyszert, például útközben.
  • Idősek, akiknél lassabb a nyelési reflex.
  • Azok, akiknek szájszárazságuk van, például bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként.
  • Akik nagy méretű vagy kapszulás gyógyszert vesznek be, mert ezek könnyebben megtapadnak.

Mennyi vízre van valójában szükség?

A szakemberek általános ajánlása szerint legalább egy nagy pohár vízzel – körülbelül 2 dl-rel – kell bevenni a tablettát. A kortyolgatás nem elég: a folyadéknak le kell tolnia a gyógyszert egészen a gyomorig. A víz emellett segíti a tabletta gyors szétesését és a hatóanyag oldódását is.

Egy marék gyógszer
A gyógyszereket érdemes 2 dl vízzel bevenni.

Hogyan előzheted meg a kellemetlenségeket?

Mindig ülj vagy állj egyenes háttal

Fekve sokkal nagyobb eséllyel tapad meg a tabletta a nyelőcsőben.

Igyál vizet előtte és utána is

Egy korty előtte benedvesíti a torkot, a gyógyszer utáni bőséges víz pedig segít a továbbjutásban.

Soha ne kísérletezz más italokkal

A tej, a kávé vagy a gyümölcslé befolyásolhatja a hatóanyag felszívódását.

Ha nehezen nyelsz, kérj orvosi tanácsot

Bizonyos gyógyszerekből létezik folyadék, granulátum vagy kapszulából kioldható forma is.

Forrásunk volt.

