Ezért érdemes mindig egy nagy pohár vízzel bevenni a gyógyszereket

A gyógyszerek bevételekor az lenne az ideális, ha a tabletta gyorsan a gyomorba jutna, ahol feloldódik és kifejti hatását. Ha azonban túl kevés vizet iszunk mellé, a tabletta a nyelőcső falára tapadhat. Ez a terület érzékeny, vékony nyálkahártyával borított, ezért az ott elidőző tabletta irritációt okozhat. Egyes hatóanyagok kifejezetten maró hatásúak, ha túl sokáig érintkeznek a szövettel.
A kevés folyadék következményei
Égő érzés és fájdalom
A nyelőcsőbe ragadt tabletta néhány percen belül égő, kaparó érzést okozhat. Sokan gyomorégéssel keverik össze, pedig valójában a felső nyelőcső szakasza irritálódik.
Nyálkahártya‑gyulladás
Ha a tabletta hosszabb ideig ott marad, akár kisebb fekély is kialakulhat. Ez napokig tartó fájdalmat, nyelési nehézséget és mellkasi diszkomfortot okozhat.
Nem megfelelő felszívódás
Előfordulhat, hogy a gyógyszer nem jut el időben a gyomorba. Így a hatóanyag lassabban szívódik fel, vagy egyáltalán nem fejti ki a kívánt hatást.
Kik vannak nagyobb veszélyben?
- Akik kapkodva szedik a gyógyszert, például útközben.
- Idősek, akiknél lassabb a nyelési reflex.
- Azok, akiknek szájszárazságuk van, például bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként.
- Akik nagy méretű vagy kapszulás gyógyszert vesznek be, mert ezek könnyebben megtapadnak.
Mennyi vízre van valójában szükség?
A szakemberek általános ajánlása szerint legalább egy nagy pohár vízzel – körülbelül 2 dl-rel – kell bevenni a tablettát. A kortyolgatás nem elég: a folyadéknak le kell tolnia a gyógyszert egészen a gyomorig. A víz emellett segíti a tabletta gyors szétesését és a hatóanyag oldódását is.
Hogyan előzheted meg a kellemetlenségeket?
Mindig ülj vagy állj egyenes háttal
Fekve sokkal nagyobb eséllyel tapad meg a tabletta a nyelőcsőben.
Igyál vizet előtte és utána is
Egy korty előtte benedvesíti a torkot, a gyógyszer utáni bőséges víz pedig segít a továbbjutásban.
Soha ne kísérletezz más italokkal
A tej, a kávé vagy a gyümölcslé befolyásolhatja a hatóanyag felszívódását.
Ha nehezen nyelsz, kérj orvosi tanácsot
Bizonyos gyógyszerekből létezik folyadék, granulátum vagy kapszulából kioldható forma is.