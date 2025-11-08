Ezek lesznek 2026 legnagyobb élelmiszertrendjei

A párizsias hangulatú Kammermayer sarkában található Cabrio nemrég ünnepelte első születésnapját. A konyha élén a Mór24-ből és a Bar Lolaból ismert Albrecht Tamás áll, aki pont úgy, mint eddig, most is az újat, az inspiralót, az előremutatót keresi a gasztronómiában. A Bar Bizarre csapatával összefogva egy modern, európai bisztrókonyhát képviselő hellyel vették be a belvárost, az első év után pedig leültünk, hogy inspirációról, komfortételekről, újra és újra megálmodott kaszinótojásokról beszélgettünk, miközben az egyik tulajdonos, Tenner Benjámin is csatlakozott hozzánk.