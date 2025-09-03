Család

2025.09.03.

Egészséges rendszeresen avokádót enni? Itt a válasz!

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Vajon tényleg olyan jó ötlet az avokádó rendszeres fogyasztása? Mik a jótékony hatásai, és kiknek érdemes vigyázni vele? Nézzük!

Az avokádó napi fogyasztása támogatja a szív egészségét, és hozzájárul a cukorbetegség megelőzéséhez. Gazdag vitaminokban, "jó", telítetlen zsírokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, így igazi tápláló szuperélelmiszernek számít.

Avokádótoast
Az avokádó napi fogyasztása a szívnek és a vércukornak is jót tesz

Szív- és érrendszeri védelem

A Harvard T.H. Chan School of Public Health vizsgálati eredményei alapján, azok, akik hetente legalább egy avokádót fogyasztottak, körülbelül 16%-kal alacsonyabb kockázatot mutattak a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására, valamint 21%-kal kisebb eséllyel szenvedtek koszorúér-betegségtől, összehasonlítva azokkal, akik egyáltalán nem fogyasztották.

Tudtad?

Ha napi fél adag margarint, vajat, tojást, joghurtot, sajtot vagy feldolgozott húst avokádóra cserélünk, a szívbetegségek kockázata tovább csökkenthető 16–22%-kal.

Vércukorszint szabályzása és cukorbetegség megelőzése

Az avokádó alacsony glikémiás indexű, így segíthet stabilan tartani a vércukorszintet. Egy 2023-as kutatás szerint, aki a vizsgálatot megelőzően rendszeresen fogyasztott avokádót, annak 6 éven át 20%-kal alacsonyabb volt a 2‑es típusú cukorbetegség kockázata. Prediabéteszes személyek esetében ez az esély még nagyobb, kb. 31%.

Gazdag tápanyagban

Az avokádó értékes tápanyagokat tartalmaz, többek közt folsavat, B6-, C- és K‑vitamint, káliumot, magnéziumot, vassal és kalciummal együtt. Emellett antioxidáns karotinoidokat is, például béta-karotint, luteint és zeaxantint: ezek támogatják a szem egészségét, és hozzájárulhatnak a rák egyes típusainak megelőzéséhez.

Mikor okozhat bajt az avokádó?

Gyakorlatilag bárki számára jó ötlet lehet a napi avokádófogyasztás, de ne essünk túlzásba—naponta 2-3-nál többet ne együnk!

- mondja Gerri French dietetikus.

Mikor érdemes óvatosnak lenni?

  • Krónikus veseproblémák esetén: mivel az avokádó magas káliumtartalmú, a vesebetegségben szenvedőknek különösen figyelniük kell a bevitt mennyiségre.
  • Alacsony zsírtartalmú vagy kalóriaszegény étrendet követőknek: az avokádó zsírtartalma magas lehet (egy hámozott avokádó például több mint 29 g zsírt tartalmaz), ezért az étrend összetételét tekintve fontos a megfelelő mértékű fogyasztás.

Forrásunk volt.

