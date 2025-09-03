Egészséges rendszeresen avokádót enni? Itt a válasz!

Az avokádó napi fogyasztása támogatja a szív egészségét, és hozzájárul a cukorbetegség megelőzéséhez. Gazdag vitaminokban, "jó", telítetlen zsírokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, így igazi tápláló szuperélelmiszernek számít.
Szív- és érrendszeri védelem
A Harvard T.H. Chan School of Public Health vizsgálati eredményei alapján, azok, akik hetente legalább egy avokádót fogyasztottak, körülbelül 16%-kal alacsonyabb kockázatot mutattak a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására, valamint 21%-kal kisebb eséllyel szenvedtek koszorúér-betegségtől, összehasonlítva azokkal, akik egyáltalán nem fogyasztották.
Tudtad?
Vércukorszint szabályzása és cukorbetegség megelőzése
Az avokádó alacsony glikémiás indexű, így segíthet stabilan tartani a vércukorszintet. Egy 2023-as kutatás szerint, aki a vizsgálatot megelőzően rendszeresen fogyasztott avokádót, annak 6 éven át 20%-kal alacsonyabb volt a 2‑es típusú cukorbetegség kockázata. Prediabéteszes személyek esetében ez az esély még nagyobb, kb. 31%.
Gazdag tápanyagban
Az avokádó értékes tápanyagokat tartalmaz, többek közt folsavat, B6-, C- és K‑vitamint, káliumot, magnéziumot, vassal és kalciummal együtt. Emellett antioxidáns karotinoidokat is, például béta-karotint, luteint és zeaxantint: ezek támogatják a szem egészségét, és hozzájárulhatnak a rák egyes típusainak megelőzéséhez.
Mikor okozhat bajt az avokádó?
Gyakorlatilag bárki számára jó ötlet lehet a napi avokádófogyasztás, de ne essünk túlzásba—naponta 2-3-nál többet ne együnk!- mondja Gerri French dietetikus.
Mikor érdemes óvatosnak lenni?
- Krónikus veseproblémák esetén: mivel az avokádó magas káliumtartalmú, a vesebetegségben szenvedőknek különösen figyelniük kell a bevitt mennyiségre.
- Alacsony zsírtartalmú vagy kalóriaszegény étrendet követőknek: az avokádó zsírtartalma magas lehet (egy hámozott avokádó például több mint 29 g zsírt tartalmaz), ezért az étrend összetételét tekintve fontos a megfelelő mértékű fogyasztás.