Egészségesen fillérekből: 4 hazai szuperélelmiszer 1000 forint alatt

Nem kell külföldi csodaporokra költened, ha egészségesen akarsz étkezni. A hazai piacokon és boltokban fillérekért megtalálhatók azok az alapanyagok, amelyek valódi szuperélelmiszerek – táplálóak, ízletesek, ráadásul bárki számára elérhetők.

A „szuperélelmiszer” szó hallatán sokan a drága vagy trendi magkeveréket keresik. Pedig az igazi tápanyagbombák – mint a csicseriborsó, a lencse és a sárgaborsó – ott lapulnak a hazai boltok polcain. Rostban, fehérjében és ásványi anyagokban gazdagok, egy tál meleg főzelék vagy fűszeres ragu formájában pedig nemcsak laktatóak, hanem pénztárcabarátak is. Mutatjuk kedvenc hazai szuperélelmiszereinket 1000 Ft alatt!

Ezek a filléres hazai ételek kerüljenek a kosaradba

A legjobb tanács: gondolkodj helyiben Nem kell messziről rendelni a csodát – a magyar föld is tele van szuperételekkel. Ha szezonális, helyi alapanyagokat vásárolsz, nemcsak az egészségedért, hanem a pénztárcádért és a hazai termelőkért is sokat teszel.

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

4 fotó

Forrásunk volt.