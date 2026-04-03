2026.04.03.

Ne kockáztass – Eddig eheted a húsvéti festett tojásokat

A húsvéti tojás nemcsak szép hagyomány, hanem az ünnepi asztal egyik legkedveltebb szereplője is. Amint azonban megfőzzük és megfestjük őket, felmerül a fontos kérdés: meddig biztonságos az elfogyasztásuk?

Bár a tojás rendkívül tápláló és egészséges alapanyag, főzés után gyorsabban romlik. Ennek oka, hogy a hőkezelés eltávolítja a tojáshéj természetes védőrétegét, amely normál esetben segít megakadályozni a baktériumok bejutását.

Ha húsvétkor szeretnénk megfesteni a főtt tojásokat, akkor mindig ép, repedésmentes, tiszta darabokat válasszunk, és kizárólag természetes színezékeket használjunk, ha később szeretnénk elfogyasztani őket.

Meddig áll el a főtt húsvéti tojás?

Ha a főtt tojásokat megfelelően, hűtőszekrényben, körülbelül 4 °C-on tároljuk, akkor általában legfeljebb 7 napig fogyaszthatók biztonságosan, függetlenül attól, hogy festettek-e vagy sem.

Ez igaz a héjas és a megpucolt tojásokra is, feltéve, hogy jól záródó edényben tartjuk őket. Vagyis ha például nagycsütörtökön festjük meg a tojásokat, megfelelő hűtés mellett akár a következő csütörtökig is ehetők maradhatnak.

Tojások egy kosárban
Mennyi ideig bírja a főtt tojás hűtés nélkül?

Ebben az esetben különösen fontos az óvatosság:

  • szobahőmérsékleten a főtt tojás legfeljebb 2 óráig biztonságos
  • 32 °C feletti hőmérsékleten ez az idő 1 órára csökken
  • ezután jelentősen nő a baktériumok elszaporodásának kockázata, ezért a tojást már nem ajánlott elfogyasztani

Ez különösen fontos húsvéti vendégségek, kirándulások vagy piknikek esetén.

Hogyan tároljuk helyesen a húsvéti tojásokat?

Ha szeretnénk minél tovább frissen és biztonságosan tartani a tojásokat, érdemes néhány egyszerű szabályt betartani:

  • legkésőbb 2 órán belül tegyük hűtőbe a főtt tojásokat
  • tároljuk őket zárt dobozban, hogy ne vegyék át más ételek szagát
  • lehetőleg ne pucoljuk meg előre, csak közvetlenül fogyasztás előtt
  • ha útra visszük (például piknikre), használjunk hűtőtáskát
Tojásfőzés természetes alapanyagokkal
Csak a természetes alapanyagokkal festett tojás ehető!

Honnan tudjuk, hogy a tojás már nem jó?

A romlott tojás ételmérgezést is okozhat, például szalmonellafertőzést, ezért érdemes résen lenni. Inkább dobjuk ki, ha az alábbi jelek bármelyikét tapasztaljuk:

  • kellemetlen, kénes szag
  • nyálkás vagy ragacsos felület
  • furcsa elszíneződés vagy szokatlan kinézet

Ha bizonytalanok vagyunk, inkább ne kockáztassunk!

