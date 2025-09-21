Bár kizárólag élelmiszerre használható, sok bolt pénztáránál mégsem fogadják el a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. Aki nincs tisztában a szabályokkal, könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet.

Az elmúlt hetekben kapták kézhez a nyugdíjasok a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat, amelyek célja, hogy könnyítsék a mindennapi bevásárlásokat. A pénztárnál azonban sokakat meglepetés érhet: nem minden üzletben lehet fizetni vele. Az utalvány kizárólag élelmiszerre használható, és csak azokban a boltokban, amelyek szerződésben állnak a kibocsátóval.

Ezekben az üzletekben nem használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány Getty Images

Hol nem fogadják el?

Drogériák

Az egyik legfontosabb szabály, hogy drogériákban – például a Rossmannban vagy a DM-ben – nem váltható be az élelmiszer-utalvány. Bár ezekben az üzletekben alapvető háztartási termékek és bizonyos élelmiszerek is kaphatók, a nyugdíjas utalványokat nem fogadhatják el.

Ugyanez vonatkozik a Müller áruházakra is: hiába telik meg a kosár édességgel, üdítővel vagy sós rágcsálnivalóval, a fizetésnél az utalvány itt sem működik.

Elektronikai, ruházati áruházak

Elektronikai és háztartási áruházakban – mint az Euronics vagy a Media Markt – sem érvényesíthető, még akkor sem, ha konyhai eszközt, például kávéfőzőt vagy vízforralót vásárolnának vele. Ruházati láncoknál (például H&M, C&A, Deichmann) szintén nem használható, így a mindennapi öltözködés költségeit nem lehet belőle fedezni.

Benzinkutak

Az üzemanyag-töltőállomásokon sem érvényes a kedvezmény: MOL-, OMV- és Shell-kutaknál hiába próbálnak fizetni vele a vásárlók, az utalvány itt sem fogadható el, még akkor sem, ha élelmiszert vennének, nem pedig üzemanyagot.

Éttermek

Éttermekben, gyorséttermekben sem lehet használni, így a McDonald’s, a KFC vagy a Burger King egységeiben nem számít fizetőeszköznek.

Hol lehet mégis?

A nagyobb élelmiszer-áruházláncok – többek között a Tesco, Lidl, Spar, Penny, Auchan és Coop – jellemzően elfogadják a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat. Ezekben tehát biztonságosan lehet vele vásárolni. Ugyanakkor érdemes minden esetben előre tájékozódni, mert kisebb boltokban, helyi üzletekben eltérhet a gyakorlat.

Forrásunk volt.