Dermatológus: ezért moss kezet citrommal és cukorral

Ez az egyszerű, dermatológusok által javasolt házi módszer nemcsak tisztít, de puhít is. A citrom erőteljes antibakteriális hatású, C-vitaminban gazdag, segít a foltok halványításában, valamint hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. A cukor pedig természetes kémiai hámlasztó – finom kristályai eltávolítják az elhalt hámsejteket, és simábbá varázsolják a bőrt.

Citrom + cukor

Hogyan alkalmazd?

tegyél 1 teáskanál cukrot a tenyeredbe

cseppents hozzá frissen facsart citromlevet

dörzsöld a kezed 1–2 percig, főleg tenyéren, kézháton és az ujjak között

alaposan öblítsd le meleg vízzel

hidratáló krémmel kezeld a bőröd, mert a citrom kiszáríthatja

Heti egyszer ajánlott használni, kizárólag természetes hámlasztóként – nem helyettesíti a mindennapi szappanos kézmosást!

Nem szabad nyílt sebekre vagy irritált bőrre használni, mert a citrom erős irritációt okozhat.

vagy irritált bőrre használni, mert a citrom erős irritációt okozhat. Használat után ne menj közvetlenül napra, mert pigmentfoltok vagy égés alakulhat ki. Nem szabad túlzásba vinni!

Mindenesetre a citrom és cukor keveréke hatékony, természetes bőrápolási trükk, hiszen fertőtlenít, hámlaszt! Egy próbát megér!

Tudtad?

Anina von Haeften, a Farm to the People élelmiszer-kiszállítási szolgáltatás társalapítója azt javasolja, hogy a legtöbb gyümölcshöz hasonlóan a citromot is a hűtőszekrényben a legjobb tárolni, így tovább megőrzi a frissességét!

Forrásunk volt.

Ha érdekel az egészség, az alábbi cikkeket is nézd meg: