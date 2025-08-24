Nem só, nem bors: ezzel hintsd meg a halat, hogy finom, csillogós mázat kapjon

A halakról sajnos túl keveset beszélünk, még ritkábban esszük. Ha pedig igen, legtöbbször kirántjuk. Lesd el ezt a tippet, és készítsd el így, egészben, füstölve, és..... cukorral meghintve!

Azt már régóta tudjuk, milyen remekül kiegészíti egymást a két ellentét: az édes meg a sós ízek együtt létezése egy ételen belül, de gondolhatunk a kínai édes-savanyú fogásokra is. Ezúttal a halak pácolásával kapcsolatban került elő egy érdekes tipp.

Cukorral hintsd meg a halat füstölés előtt, hogy csillogósra karamellizálódjon mázas lazac

Cukor a karamellizált, csillogó mázas halért

Ne csak rántsuk vagy halászlébe főzzük, készítsük el grillen, rácson, egészben füstölve is a halakat! Eme nem mindennapi tippel még finomabb lesz:

ha cukorral is megszórjuk még füstölés előtt a hal felszínét, nem édes lesz tőle, hanem finom, karamellizált, ezen kívül pedig mélyebb aromát, csillogó felszínt és szép színt kap tőle.

A cukor, a só és a füstös ízek csodásan kiegyensúlyozott triót alkotnak:

figyelem, kis mennyiség kell csak cukorból, fél-egy teáskanál egy egész hal felületére, mérettől függően.

Így készítsd el a cukros-sós pácolt halat:

Papírtörlővel szárítsd meg a hal felszínét, ne maradjon nedves. Szórj sót egyenletesen a hal felületére és belsejébe, majd hintsd meg vékonyan cukorral is a hal tetejét! Hagyd pácolódni 15-30 percig szobahőmérsékleten vagy hűtőszekrényben. Készítsd elő a füstölőt: helyezz füstölőforgácsot az aljára. Melegítsd elő a füstölőt, és helyezd a halat a grillre. A füstölés a hal méretétől függ: kisebb halak esetén kb. 15–20 perc, nagyobb halak (pl. lazac) esetén 30–45 perc. A halhús akkor van kész, amikor könnyen elválik a csontoktól. A halat csomagold sütőpapírba, és hagyd pihenni egy kicsit tálalás előtt.

És hogy milyen halat használj? Például lazacot, sügért vagy keszeget!

Forrásunk volt.