A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Ahogyan minden másból, a céklából sem érdemes túlzásba vinni a fogyasztást – a nagy mennyiség akár kellemetlen mellékhatásokkal is járhat. Lássuk, milyen kevésbé ismert hatásai lehetnek a céklának!

A cékla a természet pink ajándéka, mely bár teljesen megfogja a kezünket és a konyharuhánkat, rettentő egészséges, és igazán különleges, földes ízű. Amellett, hogy fontos folsavbeviteli forrás, mert majdnem a teljes napi szükségletünket fedezni tudjuk egy közepes méretű céklával, van benne sok kálium, és A-, B-, C-vitamin- és magnéziumtartalma is kiemelkedik. Sőt, vérképzőként is számon tartják!

Na de milyen kellemetlen mellékhatása lehet a cékla fogyasztásának? Mutatjuk, kattints a galériára!

Milyen ételekhez illik jól a cékla?

Saláták

Friss, reszelt vagy sült cékla salátákhoz, például céklás feta saláta, céklás rukkolasaláta.

Levesek

Kiváló alapja a klasszikus céklalevesnek (borscs), de más zöldséglevesekhez is adható.

Sütve vagy grillezve

Sütőben vagy grillen sült cékla köretként húsokhoz vagy vegetáriánus fogásokhoz.

Smoothiek és turmixok

Nyersen vagy főzve turmixba keverve plusz rostot és vitamint ad.

Pürék és krémek

Céklapüré vagy céklakrém szendvicskrémként vagy köretként.

Sütik és péksütemények

Céklapürével szaftosabbá tehetők a sütemények, például céklás brownie vagy céklás muffin.

Savanyúságként

Ecetes lében eltett savanyított cékla kitűnő köret vagy feltét.

Töltött zöldségekhez

Apróra vágott céklával gazdagított töltelékek (pl. töltött paprika, töltött káposzta).

Szendvicsekbe, wrapekbe

Szeletelt sült vagy főtt cékla extra ízt és színt ad.

