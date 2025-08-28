A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

A cékla a természet pink ajándéka, mely bár teljesen megfogja a kezünket és a konyharuhánkat, rettentő egészséges, és igazán különleges, földes ízű. Amellett, hogy fontos folsavbeviteli forrás, mert majdnem a teljes napi szükségletünket fedezni tudjuk egy közepes méretű céklával, van benne sok kálium, és A-, B-, C-vitamin- és magnéziumtartalma is kiemelkedik. Sőt, vérképzőként is számon tartják!
Milyen ételekhez illik jól a cékla?
- Saláták
Friss, reszelt vagy sült cékla salátákhoz, például céklás feta saláta, céklás rukkolasaláta.
- Levesek
Kiváló alapja a klasszikus céklalevesnek (borscs), de más zöldséglevesekhez is adható.
- Sütve vagy grillezve
Sütőben vagy grillen sült cékla köretként húsokhoz vagy vegetáriánus fogásokhoz.
- Smoothiek és turmixok
Nyersen vagy főzve turmixba keverve plusz rostot és vitamint ad.
- Pürék és krémek
Céklapüré vagy céklakrém szendvicskrémként vagy köretként.
- Sütik és péksütemények
Céklapürével szaftosabbá tehetők a sütemények, például céklás brownie vagy céklás muffin.
- Savanyúságként
Ecetes lében eltett savanyított cékla kitűnő köret vagy feltét.
- Töltött zöldségekhez
Apróra vágott céklával gazdagított töltelékek (pl. töltött paprika, töltött káposzta).
- Szendvicsekbe, wrapekbe
Szeletelt sült vagy főtt cékla extra ízt és színt ad.
