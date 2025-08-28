Gasztro

A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Ahogyan minden másból, a céklából sem érdemes túlzásba vinni a fogyasztást – a nagy mennyiség akár kellemetlen mellékhatásokkal is járhat. Lássuk, milyen kevésbé ismert hatásai lehetnek a céklának!

A cékla a természet pink ajándéka, mely bár teljesen megfogja a kezünket és a konyharuhánkat, rettentő egészséges, és igazán különleges, földes ízű. Amellett, hogy fontos folsavbeviteli forrás, mert majdnem a teljes napi szükségletünket fedezni tudjuk egy közepes méretű céklával, van benne sok kálium, és A-, B-, C-vitamin- és magnéziumtartalma is kiemelkedik. Sőt, vérképzőként is számon tartják!

Na de milyen kellemetlen mellékhatása lehet a cékla fogyasztásának? Mutatjuk, kattints a galériára!

Az emésztésnek papíron jót tesz a sok rost, azonban, ha túl sokat eszünk egyszerre, vagy ha alapvetően nem vagyunk hozzászokva a rostdús élelmiszerekhez, gázosodás, <a href="https://www.nosalty.hu/ajanlo/hazi-praktika-puffadas-belgaz-anizstea-lestyan-komenymagleves">puffadás</a>, emésztési problémák léphetnek fel.
Milyen ételekhez illik jól a cékla?

  • Saláták
    Friss, reszelt vagy sült cékla salátákhoz, például céklás feta saláta, céklás rukkolasaláta.
  • Levesek
    Kiváló alapja a klasszikus céklalevesnek (borscs), de más zöldséglevesekhez is adható.
  • Sütve vagy grillezve
    Sütőben vagy grillen sült cékla köretként húsokhoz vagy vegetáriánus fogásokhoz.
  • Smoothiek és turmixok
    Nyersen vagy főzve turmixba keverve plusz rostot és vitamint ad.
  • Pürék és krémek
    Céklapüré vagy céklakrém szendvicskrémként vagy köretként.
  • Sütik és péksütemények
    Céklapürével szaftosabbá tehetők a sütemények, például céklás brownie vagy céklás muffin.
  • Savanyúságként
    Ecetes lében eltett savanyított cékla kitűnő köret vagy feltét.
  • Töltött zöldségekhez
    Apróra vágott céklával gazdagított töltelékek (pl. töltött paprika, töltött káposzta).
  • Szendvicsekbe, wrapekbe
    Szeletelt sült vagy főtt cékla extra ízt és színt ad.

Forrásunk volt.

