Egyszerű házi szörpben egyesül az eper- és bodzaszezon: készítsd el te is

Amikor tombol a bodza illatos szezonja, nem is kérdés, hogy az ember eltesz egy-két-három üveg szörpöt az aromás virágot felhasználva. És míg a bodzának önmagában, mondhatni, natúran is isteni íze van, egy sor másik gyümölccsel társítva még komplexebb, még izgalmasabb aromájú szörpöket alkothatunk meg. Eresszük össze például az eperrel, ami nemcsak ízek szempontjából kiváló döntés, hanem borzasztóan kényelmes lépés is, tekintve, hogy a két nyáreleji nyalánkság egyszerre ünnepli szezonjának csúcsát.

A bodza, mint fűszer

Annak ellenére, hogy a bodza illatos, tenyérnyi virágait nagyjából csak szörpkészítésre használjuk, a különleges alapanyagot egy sor más receptben is alkalmazhatjuk. De a hangsúly ne is alapvetően a receptek másságára, hanem sokkal inkább a szemléletünk megváltoztatására kerüljön.

Ennek alapja, hogy a bodzára nem virágként, hanem fűszerként érdemes gondolnunk.

Az előérlelési folyamat során sokkal gazdagabb íz alakul ki

Olyan fűszerként, mint a rozmaring, a menta vagy éppen a babérlevél, amelyek segítségével különböző ételeket, desszerteket, sőt, italokat ízesíthetünk. Ugyanis a bodza minderre hasonlóan képes, mint egy friss vagy szárított fűszer: virágporának segítségével átadja balzsamos aromáját bárminek, így például egy eperszörpnek is.

Szörpkészítés bogyós gyümölcsökből

A bogyós gyümölcsök mind kiváló szörpalapanyagnak számítanak, mégpedig több okból. Igen, sajnos áruk nem a legkedvezőbb, azonban már egy kisebb adag gyümölcsből is átható, ütős ízű szörpöt készíthetünk, mivel a kis szemek íze nagyon koncentrált.

Alig vész kárba gyümölcs: szinte mind szörp lesz belőle!

Egy másik kiemelésre érdemes pozitívum, hogy a bogyók szinte 100%-át fel bele tudjuk passzírozni az üdítőbe, így csak minimális gyümölcsveszteséggel kell számolnunk. Ennek megint az a következménye, hogy kevesebb gyümölcsből készíthetünk több szörpöt.

A bogyós szörpök ízének maximalizálásához vessük be az alábbi módszert: a megtisztított, felvágott gyümölcsöt keverjük össze a cukorral és az ízesítőkkel, majd helyezzük hűtőbe 2-3 napra (hasonlóan, mint a bodzaszörpöt, csupán víz nélkül). A cukor természetes vízelvonó hatását ez idő alatt kifejti és a szemekből előcsalogatja az ízes gyümölcslevet.

Ez a már önmagában szirupra hajazó folyadék sokkal koncentráltabb, intenzívebb aromájú, mint amit egyszerű főzéssel elérhetünk. Jelen recept esetében pedig időt ad a bodzának is, hogy minden csepp aromáját átadja a szörpnek. Más recepteknél bármilyen hasonló ízesítővel, fűszerrel eljárhatunk ugyanígy.

Nézd meg videón is a bodzás eperszörp elkészítését:

Befőzés, tartósítás

Az előérlelés után a szörpöt vízzel húzzuk fel, majd összefőzzük, ezzel kinyerve az eperszemekből minden maradék gyümölcsízt. Észrevehetjük majd, hogy a leszűrés után a konyharuhában szinte alig marad valami: az eper nagy része bizony, a szörpben landol.

FONTOS: a bodzát főzés előtt távolítsuk el a szörpből, ugyanis a zöld szárrészek furcsa mellékízt adhatnak a kész italnak!

Ezt a szörpöt alapvetően a nagyobb mennyiségű cukor és a kevés hozzáadott citromlé tartósítja. Ezen túl persze használhatunk (kis mennyiségben) bármilyen nekünk tetsző tartósítószert. Rendesen, vákuum alatt eltéve, dunsztban kihűtve a szörp így is viszonylag sokáig szavatos marad.

Itt a bodzás eperszörp teljes receptje, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!

Fotók, recept és videó: Lakos Benedek

