A bevásárlókocsi titkos funkciója, amit eddig biztosan nem vettél észre

Tudtad, hogy a bevásárlókocsi tetején lévő kis fémhurok nem csak dísz? Ennek az apró horognak nagyon is hasznos szerepe van, csak kevesen tudják, mire való valójában!

Legközelebb, amikor tolod a bevásárlókocsit, érdemes egy pillantást vetni a tetejére: ott van egy kis fémhurok (lásd a képen), amit a legtöbben észre sem vesznek, pedig kifejezetten praktikus célt szolgál. Nem dizájnelem, nem véletlenül került oda – a tervezők azért tették oda, hogy megkönnyítsék a vásárlást, és rendezettebbé tegyék a bevásárlókocsi tartalmát.

De mire való a fémhurok?

Ez a kis hurok arra való, hogy ráakaszd a szatyrokat, táskákat vagy az újrahasználható zsákokat, amiket különben a kosárba kellene begyömöszölnöd.

Így nem kell mindent egymás tetejére pakolni, és a kényes áruk – például a kenyér, tojás, zöldség vagy gyümölcs – sem nyomódnak össze a nehezebb termékek alatt.

A rendszerezést is megkönnyíti

Ha már félig tele van a bevásárlókocsi, vagy ha külön szeretnéd tenni azokat a dolgokat, amiket gyorsan kell kivenni a pénztárnál, akkor is praktikus lehet. Egy apró mozdulat, és a táskád máris kéznél van – nem kell kutatni a kocsi mélyén.

A bevásárlókocsik tervezői tudatosan alakították ki ezt a megoldást:

a kis akasztó elég erős ahhoz, hogy akár több kilót is megtartson, de nem billenti el a kocsit.

Ha legközelebb bevásárolni mész, mindenképp csekkold le a kocsit, és használd ki, hiszen sokkal kényelmesebbé teheti a nagybevásárlást!

