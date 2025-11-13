Évtizedes orvosi tévhit dőlt meg: mégsem rontanak a diófélék ezen a bélbetegségen

Úgy tűnik, amit eddig veszélyforrásnak hittünk, az valójában segíthet is. A diófélék és magvak nemcsak az agy és a szív egészségét támogatják, hanem a bélrendszer működését is kiegyensúlyozhatják.

Évtizedeken át azt tanácsolták az orvosok, hogy aki divertikulózisban – vagyis a vastagbél apró tasakos elváltozásában szenved, az kerülje a mogyoróféléket, diót és magvakat. A feltételezés szerint ezek a kis darabos ételek beszorulhatnak a bélfalba, és gyulladást okozhatnak. Most azonban egy friss kutatás mindent megváltoztatott: úgy tűnik, a diófélék nem ellenségek, hanem éppen szövetségeseink lehetnek az emésztőrendszer egészségében.

Évtizedes orvosi tévhit dőlt meg, nem rontanak, hanem segítenek ezen a betegségen a diófélék

A Semmelweis Egyetem kutatása új fényt vet a kérdésre

A Semmelweis Egyetem szakemberei nemrég kilenc korábbi nemzetközi tanulmány eredményeit elemezték, amelyek összesen több mint kétmillió ember adatait tartalmazták.

A kutatás célja ez volt: magvak fogyasztása a divertikulitisz (a bélfal gyulladásos állapota) kialakulásának kockázatát. Derüljön ki végre, hogy valóban növeli-e afogyasztása a divertikulitisz (a bélfal gyulladásos állapota) kialakulásának kockázatát.

Az eredmény egyértelmű volt: nemcsak hogy nincs bizonyíték arra, hogy a magvak ártanának, de a rendszeres fogyasztás akár védő hatást is kifejthet. A kutatás szerint azok, akik gyakrabban esznek diót, mandulát, mogyorót vagy tökmagot, akár 25 százalékkal ritkábban szenvednek a gyulladásos szövődménytől.

Tévhitekből tudományos fordulat

A régi orvosi irányelvek óvatosságból születtek: úgy gondolták, hogy a keményebb, szemcsés ételek irritálhatják a bél nyálkahártyáját.

Csakhogy, mint azt a kutatás vezetője, Konstantinos Voniatis is hangsúlyozta, soha nem volt erre valós klinikai bizonyíték.

Eddig rosszul tudtuk? Úgy tűnik, a diófélékben található rostok, egészséges zsírok és antioxidánsok éppen hogy segíthetik a bélrendszer normál működését.

Mennyit együnk belőle?

A kutatók szerint már napi egy maréknyi dióféle – körülbelül 25–30 gramm – rendszeres fogyasztása is képes lehet csökkenteni a bélgyulladás esélyét. A legjobb, ha a magokat természetes formában, só és cukor hozzáadása nélkül fogyasztjuk, így a bennük lévő tápanyagok maximálisan hasznosulnak.

Mit jelent ez a mindennapokra nézve?

Az új eredmények alapján a gasztroenterológiai társaságok már nem javasolják a dió- és magfélék elhagyását azok számára, akiknek csak enyhe, tünetmentes divertikulózisuk van.

Természetesen, ha valaki már átesett divertikulitiszen, mindig az orvosa tanácsát kell követnie, de az általános étrendi korlátozások végre enyhülhetnek.

