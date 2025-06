Akár 600 ezres fizetés a Balatonnál: így keresnek most a szezonmunkások

Már javában dübörög a nyári szezon, ennek ellenére sok vendéglátóhelynél akad még betöltetlen állás. Strandbüfés, pultos, felszolgáló, szakács és egyéb pozíciókba is keresik a munkaerőt. Lássuk, mennyit fizetnek a vendéglátós munkáért 2025-ben a Balaton mellett!

Az idei nyárra is elkél az extra munkaerő, főleg a Balaton környéki települések vendéglátó- és szálláshelyein. A Pénzcentrum összefoglalta, hogy a különböző pozíciókban mennyit lehet keresni havi szinten.

Akár nettó 600 ezret is kínálnak a balatoni vendéglátósok havonta

A balatoni vendéglátós állások között rengeteg különböző pozíció van még jelenleg is meghirdetve. A legtöbbjük bejelentett munkaviszonyt ígér, sőt, van ahol szállást és ellátást is kapnak a szezonális dolgozók. A pultos állások között sok helyen elvárás az angol vagy német nyelvű kommunikációs készség, és a legtöbb helyen a diákmunkaerőt is szívesen látják.

Sok balatoni települsére, úgy mint Tihany, Balatonvilágos és Gyenesdiás keresnek pultos, felszolgáló, fagylaltárus és konyhai kisegítő pozícióba munkaerőt. A hirdetésekben 500-600 ezer forintos nettó fizetéseket ígérnek.

Ennyit fizetnek a vendéglátóhelyek óránként

A konyhai kisegítőket és fagylaltárusokat 2400-2800 forintos órabérért keresik, sok esetben szállással és étkeztetéssel együtt.

órabérért keresik, sok esetben szállással és étkeztetéssel együtt. A szakács pozíciókat gyakran éves megbízással hirdetik meg, átlagosan 2500-3000 forintos nettó órabérrel.

Például a Gyenesdiás környéki NABOO Bistróban 3 000 Ft/óra fizetéssel lehet számolni, de hasonlóra számíthat az is, aki a balatonvilágosi Tópart Hotel szakácsának áll, ahol 2500–3000 Ft/óra nettóval, plusz lakhatási és munkába járási támogatással lehet számolni.

