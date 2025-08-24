Család

2025.08.24.

Akad még kerti munka: 5 növényt is tudunk, ami augusztus végén követeli a metszést

Nem érdemes lezárni minden kerti munkálatot augusztus közepén, mert van pár olyan növény, ami pont ekkortájt igényli a metszést.

Ne készüljünk még teljes gőzzel szüretre, betakarításra és a nyári kerti teendők teljes elengedésére, mert augusztus közepe-vége illetve az indián nyár is tartogat meg feladatokat. Léteznek ugyanis olyan növények, amelyek igazító vagy fenntartó metszést igényelnek ebben az időszakban, hogy hibátlanul és egészségesen növekedjenek, fejlődjenek. Jövőre is.

A nyárvégi metszések célja nem a radikális ifjítás, hanem a növény egészségének, formájának megőrzése. A munkák időzítésével elkerülhetjük a betegségek kialakulását és a kártevők elszaporodását is

- írja az Agroforum.

Mutatjuk a növényeket, melyeket augusztus végefele kell metszeni, katt a képre a galériáért!

Forrásunk volt.

