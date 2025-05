Ebben a boltban baráti áron szerezheted be az Angel Hair csokoládét – Kipróbáltuk, és ledöbbentünk

A különleges csokoládé, amit eddig maximum luxuscukrászdákban kóstolhattunk, most végre elérhető a Lidlben is. Kipróbáltuk az Angel Hairt – íme, a mi véleményünk.

Igazi édességrajongóknak szóló szenzáció landolt nemrég a Lidl polcain: az Angel Hair csokoládé, amely eddig csak exkluzív cukrászdák luxusfinomságaként volt ismert, most végre elérhető áron is megvásárolható. Korábban csillagászati összegekért lehetett hozzájutni ehhez a különleges édességhez, most viszont mindössze 2999 forintért lehet a miénk, május 5-től kezdődően – mi nem is tudtunk ellenállni, azonnal ki is próbáltuk.

Az Angel Hair csoki nemcsak nevében különleges, hanem az összetételében is: a belsejében pışmaniye, vagyis hagyományos török vattacukor rejtőzik, amelyet pisztáciakrémmel, valamint vanília-, málna- és gránátalma-aromával kombináltak.

A „szálas” állagú édesség miatt az elnevezés is találó: a török desszerteknél gyakran nevezik „angyalhajnak” az ilyen textúrájú finomságokat – és ez a csoki pontosan ezt hozza, méghozzá egy modern, ínyenc formában.

Az Angel Hair csoki nem véletlenül lett ekkora szenzáció – mi már értjük, miért!

A rózsaszín külső igazán izgalmas tölteléket rejt

Elsőre bevalljuk, kicsit szkeptikusak voltunk

Vajon túl édes lesz? Túl tömény? Kiérezhető majd a különleges ízvilág? Aztán megkóstoltuk… és leesett az állunk.

A textúrák váltakozása egészen zseniális, a pillekönnyű vattacukros belső és a lágy krémek harmóniája elképesztő élményt ad, ráadásul az íz nem tolakodó, hanem meglepően kifinomult.

Olyan, mint egy jól eltalált keleti desszert – csak most otthon is élvezhetjük, nem kell érte Dubajig vagy egy drága cukrászdáig mennünk.

