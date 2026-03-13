Pár napig két élelmiszerlánc is 299 forintért adja a kígyóuborka darabját, most zsákolj be

A következő pár napban két nagy boltlánc is 299 forintért adja sokak kedvenc zöldségét, a kígyóuborkát. Igen, darabját! Végre véget ér az uborkaárak ámokfutása?

Szuper hírünk van azoknak, akik hosszú, hideg, borongós hónapok óta nézegetik a kígyóuborkaárak alakulását a boltokban, és lesik, mikor kúsznak lejjebb. Jelentjük, most!

Az eddig 5-6-700 forintos darabárak helyett most pár napig az ALDI és a Spar is 299 forintért adja a kígyóuborka darabját. Lássuk, pontosan mikor!

A Spar akciója

A Sparban 2026.03.12. - 2026.03.18. között csaphatunk le az akciós uborkákra, 299 forintért. De ha nem hoz minket lázba a kígyóuborka, fehér csiperkegombát 699 forintért, kilós mandarint 499 forintért, bio banánt pedig 699 forintért vehetünk.

A Sparban pár napig 299 Ft a kígyóuborka darabja! via

ALDI:

Az ALDI csupán 2026.03.12. - 2026.03.14-ig akciózta le a kígyuborkát, tehát nagyon kevés időnk van, ha bespájzolnánk belőle. Náluk is 299 forint darabja, a banán pedig 399/kg-os áron elérhető.

Az ALDI is leakciózta az uborkát via

Miért imádjuk a kígyóuborkát?

A kígyóuborka gazdag például C-vitaminban, K-vitaminban, káliumban és magnéziumban.

A benne található antioxidánsok segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, lassíthatják az öregedési folyamatokat .

segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, lassíthatják az öregedési . A kígyóuborka magas víztartalma miatt remek hidratáló.

Alacsony a kalóriatartalma.

Receptajánlónk: