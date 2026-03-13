Pár napig két élelmiszerlánc is 299 forintért adja a kígyóuborka darabját, most zsákolj be

Szuper hírünk van azoknak, akik hosszú, hideg, borongós hónapok óta nézegetik a kígyóuborkaárak alakulását a boltokban, és lesik, mikor kúsznak lejjebb. Jelentjük, most!
Az eddig 5-6-700 forintos darabárak helyett most pár napig az ALDI és a Spar is 299 forintért adja a kígyóuborka darabját. Lássuk, pontosan mikor!
A Spar akciója
A Sparban 2026.03.12. - 2026.03.18. között csaphatunk le az akciós uborkákra, 299 forintért. De ha nem hoz minket lázba a kígyóuborka, fehér csiperkegombát 699 forintért, kilós mandarint 499 forintért, bio banánt pedig 699 forintért vehetünk.
ALDI:
Az ALDI csupán 2026.03.12. - 2026.03.14-ig akciózta le a kígyuborkát, tehát nagyon kevés időnk van, ha bespájzolnánk belőle. Náluk is 299 forint darabja, a banán pedig 399/kg-os áron elérhető.
Miért imádjuk a kígyóuborkát?
- A kígyóuborka gazdag például C-vitaminban, K-vitaminban, káliumban és magnéziumban.
- A benne található antioxidánsok segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, lassíthatják az öregedési folyamatokat.
- A kígyóuborka magas víztartalma miatt remek hidratáló.
- Alacsony a kalóriatartalma.
