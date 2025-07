89 forrólevegős sütőt teszteltek: a legjobbak ára 34 és 79 ezer forint között mozog

A forrólevegős sütőkben egyszerűen és gyorsan, minimális olaj hozzáadásával készíthető számos finomság, például sokak kedvence, a sült krumpli. Ezek a készülékek nem is olajsütők, hanem fűtőelemmel és ventilátorral rendelkező kompakt kis készülékek. Általában olyan ételek készítésére is alkalmasak, amelyekkel egy hagyományos olajsütő nem tudna megbirkózni, például süteményt is készíthetünk bennük.

Hogy melyikkel járunk a legjobban, kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből:

Forrólevegős sütőket tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve 28 márka – Ariete, Braun, Caso Design, Cecotec, Cosori, Domo, Electrolux, Eta, Grunding, Haier, Koenic, Lauben, Ninja, Nutribullet, Panasonic, Philips, Princess, Rohnson, Rommelsbacher, Russell Hobbs, Sencor, Severin, Taurus, Tefal, Tesla, Tristar, Ufesa, Xiaomi – 89 forrólevegős sütőjét tesztelte. Ebből 65 egy kosaras, 19 dupla kosaras, 2 elválasztható kosaras és 3 sütőtálcás típus.

A pontozás során a legnagyobb súllyal a sütés minőségét vették figyelembe, hiszen ezért vásárolunk ilyen terméket. Ezen felül vizsgálták az energiafogyasztást, továbbá hogy mennyire felhasználóbarát termékkel van dolgunk, hogy mennyire biztonságos, illetve hogy mennyire zajos egyik vagy másik típus.

Hogyan zajlik a terméktesztelés?

„Mi a Tudatos Vásárlók Egyesületénél nemzetközi szervezetekkel együttműködve, laboratóriumban, valóságos körülményeket szimulálva teszteljük a termékeket. Nem csak kipróbáljuk őket párszor, hanem sokkal alaposabban megvizsgáljuk a használhatóságukat, tartósságukat vagy éppen a biztonsági kockázatokat. Az eredményeket könnyen értelmezhető formában tálaljuk, mert tudjuk, hogy a mindennapi rohanásban ez nagy segítség a vásárlóknak – foglalta össze Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Mit érdemes átgondolni forrólevegős sütő vásárlás előtt a termékteszt tapasztalatai szerint?

Milyen gyakran fogjuk használni?

Ha csak havonta néhányszor, akkor érdemes megnézni a modell méretét, súlyát és formáját, hogy könnyen hordozható legyen és biztosan elférjen ott, ahol tárolni szeretnénk. A Tefal Easy Fry XL Surface Black FW4018 például egy ritka kompakt, lapos modell, 20 cm magas. És még pizzát is lehet benne sütni.

Mit tervezünk sütni benne a leggyakrabban?

Inkább krumplit, csirkecombot, bagette-et, quiche-t, esetleg csokitortát?

Szükségünk van-e valamilyen extra funkcióra?

Nem mindegyik rendelkezik például ellenőrzőablakkal, keverőlapáttal, forgó kosárral vagy grill üzemmóddal.

Szívesen mosogatunk-e?

Ha nem annyira, akkor érdemes ellenőrizni, hogy a kiszemelt termék alkatrészei moshatók-e mosogatógépben.

Néhány érdekesség a teszteredményekből

A sütési teljesítményt krumpli, csirkecomb, bagett, quiche és csokitorta sütéssel is tesztelték. Az elkészítési időt is mérték, illetve az elkészült ételek érzékszervi vizsgálaton is átestek. Egyik termék sem teljesített egyformán jól a különböző sütési feladatokban.

A kategória nyertese 5 Philips termék lett. Ezekből 2 nem csak e szempont szerint, hanem összesítésben is az első helyen végzett 76%-os eredménnyel, 63-72 000 Ft-os átlagárral. Azonban Philips sütők között is akad olyan, amit a vizsgálatok szerint kevésbé ajánlanak a tesztelők. Például a Philips 5000 series connected XXL HD9285/93, átlagára 77 000 Ft. Nem a gyengébb sütési teljesítménye miatt, inkább termikus biztonsági szempontok (lásd lent), zajosság és a többi tesztelt termékhez képest magasabb energiafogyasztása okán.

A vizsgált modellek kivétel nélkül megfeleltek az előírásoknak az elektronikai biztonság szempontjából. Termikus biztonság szempontjából sem bukott el egy tesztelt termék sem.

Azonban akadtak forrólevegős sütők, melyeknek bizonyos részei érzékelhetően felmelegedtek. A Cecotec Cecofry Full Inox 5500 PRO szerepelt e tekintetben a leggyengébben, esetében a kezelőpanel műanyag felülete 66,6 °C-ig hevült. A Philips 5000 series connected XXL HD9285/93 műanyag kosár kioldó gombján pedig 63,3 °C-ot mértek.

Akár kétszeres vagy háromszoros különbségek is lehetnek a fogyasztási értékek között azonos feladatok elvégzése során.

Sült krumpli készítése során például a következő legkisebb és legnagyobb fogyasztási értékeket mérték:

Energiafogyasztás – maximális mennyiségű sült krumpli: 49,1 – 106 Wh/100g

Energiafogyasztás – optimális mennyiségű sült krumpli: 54,2 – 141,7 Wh/100g

Érdemes úgy választani, hogy a fogyasztási értékek mellett a sütési eredmények is jók legyenek, hiszen hiába fogyaszt keveset a forrólevegős sütőnk, ha a benne készült étel minősége nem lesz majd ínyünkre. A legkevesebb energiát használó készülékek között végzett például a Philips NA110/00 Airfryer 1000 series 3,2. Emellett a sütési teljesítménye is jó, bár amiben nem kiemelkedő az pont a sült krumpli készítés.

A sütők mért zajszintje 45 dB és 65,3 dB között mozgott.

A Cosori CP158-AF-RXB, Premium Chef Edition esetében mérték a legnagyobb értéket. Egyébként egy több szempontból is jól teljesítő termék, mindenesetre ezt érdemes tudni, ha ebben a típusban gondolkodnánk.

A tesztelt termékek átlagára 21 000 Ft és 161 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Nem szükséges a legdrágábbat megvennünk, ahhoz, hogy jó minőségű, tartós darabot vihessünk haza, melyben finom ételek készülnek. Sőt.

Az első tíz helyen végzett Philips és Ninja forrólevegős sütők átlagára 34 000 és 79 000 Ft között van. A részletes teszteredmények segítségével könnyen kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb forrólevegős sütőt.

A teljes teszt előfizetéssel megtekinthető itt!

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.