A nyári szezonban nem csak a Balaton mentén van hatványozotttan nagy szükség a munkaerőre, hanem az Adriai-tengernél is. A Pénzcentrum utánajárt, hogy a mennyit lehet keresni a horvát tengerparton.

Mivel a nyári szezonban a horvát tengerpart is emberhiánnyal küzd, így nem csoda, hogy bérezés tekintetében muszáj hívogató összeget felmutatnia a vendéglátóhelyeknek. A Pénzcentrum összehasonlításából kiderül, hogy mennyi az annyi az Adriánál, ha a szezonra érkezel dolgozni, és ugyanezért a munkáért mennyit kapni a Balatonon.

Ennyit lehet keresni az Adriai-tengernél szezonmunkásként: messze felülmúlja a balatonit

Korábban már mi is írtunk a balatoni idénymunkák bérezéséről, nem csak a vendéglátásban dolgozókat illetően, hanem például a Lidl dolgozóinak béréről is. Most megnézzük, hogy a balatoni szezonra érkezők fizetése mennyiben tér el azoktól, akik a horvát tengerparton vállalnak munkát a nyáron.

A Balatonon általában így lehet keresni

A Balatonnál a nettó órabér általában 2000–2500 forint között mozog, ami havi szinten nagyjából 300–400 ezer forintot jelent. Kiemelkedő hirdetésekben, például Balatonvilágoson, akár 2800 forintos nettó órabér is előfordulhat, ami 160 órás munkahónappal számolva 450–500 ezer forintos havi keresetet eredményez.

Tihany környékén bruttó 2500–3500 forintos órabéreket kínálnak, aminek nettója 1600–2200 forintot jelent, ugyanakkor ilyen esetekben legalább részben jár szállás és napi étkezés.

A diákmunka kategóriában azonban ritka, hogy szállást vagy étkezést is biztosítsanak.

A balatoni szezonmunkáknál gyakran felmerülnek negatív tapasztalatok: előfordul, hogy a dolgozókat részben vagy teljesen feketén foglalkoztatják, napi 12–16 órás műszakokra kötelezik őket, heti mindössze egy szabadnapot kapnak, és jelentős a stressz a vendégek igényei miatt. Fizikai munkakörökben, például mosogatóként, jellemzően alacsonyabb a fizetés, a munka pedig rendkívül megterhelő.

A horvát tengerparton másabb a helyzet

Ezzel szemben a horvát tengerparton a turizmusban dolgozó szezonmunkások nettó havi bére általában 1000–1400 euró, ami a 2025. augusztusi árfolyamon 398–557 ezer forintnak felel meg.

Magasabb pozíciókban, például szakácsként, recepciósként, étteremvezetőként vagy szállodai menedzserként a fizetés elérheti az 1500–2000 eurót, azaz 597–796 ezer forintot. A horvát munkáltatók gyakran ingyenes szállást és napi egy vagy két étkezést biztosítanak, valamint sok esetben borravalóra is számíthatnak a dolgozók, amivel tovább növekszik a bevételük.

A munkaviszonyok többnyire legálisak, írásos szerződéssel és kollektív bérminimum mellett, így a jogbiztonság is nagyobb, mint a magyarországi szezonmunkáknál. A vendéglátásban ráadásul iparági bérminimum is érvényben van, ami a kezdő, kevésbé képzett dolgozók számára is 700–800 eurós nettó fizetést biztosít, azaz 278–318 ezer forintot, a juttatások és a borravaló nélkül.

Balaton vagy horvát tengerpart?

A két lehetőség összehasonlításakor anyagi szempontból egyértelmű előnyben van Horvátország. A munkakörnyezet tekintetében a balatoni helyeken gyakran előfordul extrém túlóra, feketemunka és bizonytalan kifizetés, míg Horvátországban a jogilag rendezett, kollektív bérminimumra épülő szerződések és a munkavállalói védelem kiszámíthatóbb környezetet teremtenek.

A Balaton előnye leginkább az otthon közelsége és a magyar nyelvi környezet, így azoknak lehet vonzó, akik azonnal szeretnének munkába állni, és nem szeretnének külföldre költözni a szezon idejére.

Ugyanakkor, ha a cél a magasabb nettó kereset, a kedvezőbb munkakörülmények és a nagyobb jogbiztonság, akkor a horvát tengerpart 2025-ben lényegesen jobb választás, hiszen ott akár kétszer akkora jövedelem is elérhető, miközben a megélhetési költségek minimálisak a biztosított juttatások miatt.

Forrásunk volt.