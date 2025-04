A lengyel nagymama titkos trükkje: ettől lesz ragyogóan tiszta az ablakod

Az ablakok tisztítására számos vegyszermentes módszer is létezik – például a régi jó újságpapíros törölgetés a mai modern papírtörlő helyett. Ez a technika működik, de napjainkban, amikor sokan digitális olvasásra váltottak, a papíralapú újságok beszerzése nem egyszerű. Ennél is meglepőbb megoldás a hagyma alkalmazása ablaktisztításra, amely elsőre szokatlannak tűnhet.

A lengyel nagymama szerint egy fél hagymával kell ablakot pucolni

A lengyel nagymama trükkje

Marlen Komar írónő egy cikkében osztotta meg ezt a trükköt, amelyet állítása szerint lengyel nagymamájától tanult. A módszer nem teljesen ismeretlen: a grillrács tisztításánál is használatos, amikor egy fél hagymát villára szúrva dörzsölik át a felületet, hogy a természetes savak segítségével eltávolítsák az odaégett zsírt. Ebben az esetben a hagyma nemcsak tisztít, hanem még az ízvilágot is gazdagítja. Az ablaktisztításnál a hagyma hasonló módon működik.

A hagymás módszer alkalmazása egyszerű:

Egy hagymát félbe kell vágni,

a vágott felével át kell dörzsölni az üvegfelületet,

ezután tiszta ronggyal vagy mikroszálas kendővel ajánlott áttörölni az ablakot.

A hagymával történő ablaktisztítás valóban eredményes lehet, mert:

a hagyma természetes savtartalma fellazítja a szennyeződéseket, a mikroszálas kendő pedig tökéletesen eltávolítja a maradékokat, így az üveg ragyogóan tiszta lesz.

A hagyma dörzsölése során előfordulhat, hogy az üvegen marad egy kis maradvány, illetve enyhe hagymaszagot is hagyhat maga után, utóbbi azonban eltűnik, miután az ablakot mikroszálas kendővel áttöröljük. A módszer hatékonyságát az internetes források is alátámasztják – például a Smart Fox YouTube-csatorna is ajánlja ezt a technikát, különösen makacs szennyeződések, például légyürülék eltávolítására.

