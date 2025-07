6 szuper kedves gyerekbarát étterem, hogy ne legyen kihívás családilag megebédelni

Gyerekekkel együtt étterembe menni bizony sokszor kihívást jelent. Olyan helyet kéne találni, ahol, ha nem is készítenek külön, gyerekeknek szánt fogásokat, de van az étlapon olyan, amivel ki tudnak békülni. Illetve, felkészülve arra, hogy az aprónép nem akar majd egész délután/este egy helyben ülni, jó, ha van hely, ahol anélkül járkálhatnak, esetleg játszhatnak, hogy akár a többi vendéget, akár a felszolgálást zavarnák. Következzen most hat olyan vendéglátóhely, ahol felkészültek a gyerekek fogadására.

Mikor erre a cikkre készültem, rá kellett jönnöm, hogy fogalmam sincs, mitől gyerekbarát egy étterem. Az, hogy a kiszolgálás kedves és udvarias, hogy amennyire az étterem jellege és a konyha lehetővé teszi, rugalmasak, amikor előáll "a gyerek egyfélét eszik, de azt napjában háromszor" helyzet, számomra alap, akár kicsikkel, akár nélkülük érkezik a vendég. Így tehát megkérdeztem azokat a barátaimat, akik tíz, sokszor öt éven aluli csemetékkel járnak étterembe, hogy egyrészt, melyek azok a helyek, amiket jó szívvel ajánlanak. Az ő beszámolóikra alapozva gyűjtöttem össze azokat az éttermeket és kávézókat, szám szerint hat darabot, Budapestről és vidékről egyaránt, ahol jó tapasztalatokat szereztek, és ahol ők és a gyerekeik egyaránt jól érezték magukat.

A hely, amit a legtöbben ajánlottak – VakVarjú

A VakVarjú étteremlánc a megbízhatóságot szimbolizáló budapesti egységek közé tartozik. Kiszámítható, ismerős, az ételek finomak, a vendéglátás udvarias és kedves, amikor az ember elmegy hozzájuk ebédelni vagy vacsorázni, tudja, mire számíthat, és azt meg is kapja. Azt idáig nem tudtam, hogy ezek az éttermek a gyerekes vendégek számára is életmentőnek bizonyulnak. Egységes beszámolóik szerint a gyereksarok szuper, hétvégente ráadásul 12.00-16.00 között animátor, vagy, ahogy az étterem honlapján fogalmaznak, pótnagyi foglalkozik a kicsikkel.

Az étlapon van gyerekrészleg halrudacskával, rántott hússal, rántott sajttal és spagettivel, no meg csészényi húslevessel, mondhatjuk tehát, hogy biztosra mentek, amikor a kicsik körében népszerű klasszikusokat válogatták.

Azt nem ígérhetjük, hogy a paradicsomos tészta még akkor is kedvükre való fogás lesz, mikor kihozzák az asztalhoz, mind tudjuk, hogy öt év alatt hirtelen változik az ember ételpreferenciája, de az biztos, hogy a kicsik nem fognak unatkozni, a szülőknek pedig nem kell attól tartani, hogy önkéntes animátorkodásuk közepette kihűl az ebédjük.

VakVarjú Buda via

VakVarjú

A VakVarjú éttermek pontos címéről és nyitvatartásáról az www.vakvarju.com oldalon lehet tájékozódni.

Gyerekbarát helyek Egerben – Lumen és Fázis Koszt&Kávé

A gyerekkori barátnőm kislánya tejfehérje-allergiával küzd, így nekik nagyon nem mindegy, hogy az étteremben, ahova mennek, van-e olyan opció, ami nem vágja haza napokra a gyerek emésztését, a család nyugalmával egyetemben. A Lumen étterem és gasztropanzió például abszolút rugalmasan kezelte a helyzetet, és simán megoldották, hogy mindannyian jóllakhassanak.

Az étlapon a gyerekeket sajttal-sonkával töltött csirke, sajtos-tejfölös nudli és marhahúsleves várja, de mint említettem, a speciális étrendet követők igényeivel is meg tudnak birkózni.

A Lumen étlapjával egyébként igyekeztek a szintén nagyon vegyes ízlésű felnőtt közönségnek is kedvezni, a kacsazúza mellett jól megfér náluk az ördöghal és a shakshuka is.

A vasútállomástól nem messze található Fázis Koszt&Kávé még viszonylag új versenyző az egri gasztropalettán. Abszolút felkészülten várják a gyerekeket, és nem akadnak fenn rajta, ha fiatal vendégeik eggyel hangosabbak és/vagy mozgékonyabbak a megszokottnál. Az ételek frontján ők is a klasszikus rántott csirkemell + krumpli, rántott sajt + rizs párosokat részesítik előnyben, de tapasztalatom szerint a brunch-fogások közt szereplő bundáskenyér is amolyan családi kedvenc, kortól függetlenül. Ha egy elhúzódó vonatút után feltankolnátok, esetleg megpihennétek, ide térjetek be.

Fázis Koszt&Kávé via

Lumen Étterem és Gasztropanzió

Eger, Hadnagy utca 12.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-21.00, vasárnap 12.00-17.00

Fázis Koszt&Kávé

Eger, Sas utca 5.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 7.30-18.00, péntek 7.30-21.00, szombat 8.00-21.00, vasárnap 8.00-18.00

Pizza, sült krumpli, rántott hús – avagy gyerekszentháromság az Odában

A Czakó utcai Oda örök kedvencünk, olyan hely, ahol úgy érezzük, külön univerzumba csöppentünk, amint beléptünk a kapun. Én jellemzően vagy a termelői piac miatt megyek hozzájuk, vagy azért, hogy este elüldögéljünk egy pohár bor mellett és beszélgessünk, de mint azt megtudtam, a gyerekes barátaim imádnak idejárni. Hogy miért? Egyrészt, mert a kicsik kérhetik az összes kedvencüket, így az sem baj, ha nem áldotta meg őket a sors gasztronómiai kísérletezőkedvvel, és szeretnek a szénhidrátalapú fogásoknál maradni. (Úgynevezett hús krumplival, ugye…) Másrészt a kinti és benti részen egyaránt találni birtokba vehető játszósarkot, és ha találnak szimpatikus játszópajtásokat, garantáltan elfoglalják magukat asztalbontásig. Aki tehát Budán keres egy eleve nyugodt teraszt, és szeretné, hogy az egész család jól érezhesse magát, az induljon el a Tabán felé, lehetőleg minél gyorsabban.

Oda via

Oda

Budapest, Czakó utca 15.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 8.00-22.00, péntek-szombat 8.00-24.00

A szarvasiak kedvence – Róka és Mackó

M. három fiú édesanyja, és mint ilyen, abszolút tisztában van a gyerekek és a vendéglátóhelyek összehangolásának valamennyi kihívásával. Ő említette a Róka és Mackó nevű kávézót, vagy mint az a honlapjukon is szerepel: barátkozót. Úgy fogalmazott, hogy számára anyukaként ez a hely az, ahol nyugalomra tud lelni.

A gyerekeket szeretettel és pacsival fogadják, ha hosszabb időt töltenek Szarvason, még azt is megkérdezik tőlük, hogy milyen sütit ennének a következő napokban, és oda is figyelnek rá, hogy mire mutatkozik igény.

Van játéksarok, a kínálatban pedig, az isteni kávék mellett kamraválogatás, napi szendvicsajánlat és többféle sütemény kapható, úgyhogy itt aztán biztosan nem marad éhes senki. Aki pedig este, egy pohár bor és némi sajt mellett beszélgetne egy kicsit, vagy elüldögélne a nap végén, itt szintén megtalálja a helyét. Úgyhogy, ha van kire bízni a kicsiket, a Róka és Mackó akár randiestéhez, akár csendes, szemlélődő, szóló kikapcsolódáshoz is tökéletes választás.

Róka és Mackó via

Róka és Mackó

Szarvas, Szabadság út 32.

Nyitvatartás: hétfő-szerda és vasárnap 8.00-19.00, csütörtök 8.00-22.00, péntek 8.00-24.00, szombat 8.00-1.00

Egy igazán családias hely – Noresa Panzió és Étterem

Szálka egy Tolna vármegyei település tíz kilométerre Szekszárdtól, nem mellesleg a Noresa Panzió és Étterem otthona. A helyet Sipos-Kokauszki Réka és Sipos Norbert üzemelteti, akik, lévén maguk is szülők, három gyerekük van, tisztában vannak vele, mire van szüksége egy családnak, ha együtt szeretnének asztalhoz ülni. Nem szólva arról, hogy az ő gyerekeik is velük élik azt a bizonyos nyüzsgő vendéglátós életet.

A Noresa udvarán egy teljes gyerekjátszóteret vehetnek birtokba a kicsik, ami garantáltan leköti a figyelmüket és az energiáikat annyira, hogy hagyják nyugodtan enni a szüleiket.

Rántott csirkemell, paradicsomos tészta és palacsinta alkotja a gyerekmenüt, a felnőttek pedig egy nem túl hosszú, de meglehetősen jól összeállított étlapról válogathatnak, a július chef-ajánlatban olyan nyári klasszikust is találni, mint a tökfőzelék, amit itt pisztrángfilével kínálnak.

Noresa Panzió és Étterem via

Noresa Panzió és Étterem

Szálka, Kossuth Lajos utca 68.

Nyitvatartás: kedd-szombat 12.00-21.00, vasárnap 12.00-17.00

Gyerekbarát kerthelyiség a budai nyüzsgésben – Jégkert

Bevallom őszintén, a Jégkertről nem az jutott volna először eszembe, hogy na, ez az a hely, ahova gyerekkel tuti eljönnék, de az is igaz, hogy rég nem jártam náluk. Az egyik ismerősöm, körkérdésemre válaszolva, azt mondta, azért szeretnek idejönni a kisfiukkal, mert egyrészt viszonylag nagy játszósarkuk van, hétvégén pedig a nagyobbakat animátorok szórakoztatják. Rendelkezésre állnak etetőszékek bőven, és elég nagy a hely ahhoz, hogyha a kicsikben felgyűlne a kilométerhiány, tudjanak jönni-menni anélkül, hogy a többi vendéget zavarnák, ráadásul a felszolgálók is nagyon segítőkészek.

Az étlapjukon levesek, különféle kencék és sokféle burger is megtalálható, de van náluk bajor kolbász, és a mindörökké kedvencem, a sztrapacska is helyet kapott a kínálatban.

Aki tehát a Széna tér környékén beülne valahová, és gyerekkel érkezik, itt biztos megtalálja a számításait.

Jégkert via

Jégkert

Budapest, Bakfark Bálint utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-23.00

Címlapkép: Oda

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Étteremajánlóban nincs hiány nálunk: