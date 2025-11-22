Család

2025.11.22.

Most akkor hány fokon mossuk a zoknikat?

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A zokni nem csak egyszerű ruhadarab: pár óra viselés után milliónyi baktérium és gomba telepedhet meg benne. Otthon Tippünk megmutatja, hogyan tisztíthatod meg úgy, hogy valóban higiénikus legyen.

Kevesen gondolnak bele, hogy a zokni az egyik legszennyezettebb ruhadarabunk. A lábunkon több százezer izzadságmirigy dolgozik, így minden viselés során nedvesség, elhalt hámsejtek és izzadság gyűlik össze a textilben. Ez ideális táptalaj a baktériumoknak és gombáknak, például a Staphylococcusnak vagy a lábgombát okozó Candida fajoknak. Nem csoda, hogy kellemetlen szagok és fertőzések alakulhatnak ki, ha nem megfelelően mossuk őket.

Miért nem elég a hagyományos mosás?

Sokan 30–40 °C-on, sima mosószerrel tisztítják a zoknikat, ami a szakértők szerint nem pusztítja el a kórokozók nagy részét.

A valódi higiénia érdekében érdemes legalább 60 °C-on mosni, és enzimtartalmú mosószert használni. Ez a kombináció képes elpusztítani a baktérium- és gombatelepek többségét

- állítja a mikrobiológus.

Mi van, ha nem bírja a gép vagy az anyag?

Ha a magas hőmérséklet nem opció, van megoldás: a mosás után gőzvasalással fertőtleníthetjük a zoknikat. A forró gőz átjárja a szálakat, és elpusztítja a maradék kórokozókat. Ez különösen ajánlott gyerekes családoknál vagy idősebbeknél, ahol a fertőzésveszély nagyobb.

Miért fontos mindez?

A zokni közvetlenül érintkezik a bőrrel, ahol rengeteg elhalt hámsejt és izzadság halmozódik fel. Ha nem tisztítjuk megfelelően, nemcsak szagossá válik, hanem újrafertőzés forrása is lehet. Egy egyszerű rutin – magas hőfok, enzimtartalmú mosószer, szükség esetén gőzvasalás – segít megőrizni a láb egészségét és a zoknik frissességét.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept