Bár elsőre hihetetlenül hangzik, egyre több figyelmeztetés érkezik arra vonatkozóan, hogy egyes vendégek a hotelszobák vízforralóit nemcsak teafőzésre, hanem például alsónemű mosására is használják. Ez a gyakorlat azonban nemcsak visszataszító, de komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet másokra nézve. A szakértő azt is elárulja, miért ne használjuk erre a vízforralót.

Erre az egy dologra sose használd a hotelszobai vízforralót Getty Images

Dr. Heather Hendrickson, az aucklandi Massey Egyetem molekuláris biotudományokkal foglalkozó vezető oktatója egyértelműen fogalmaz:

Ez szuper-szuper-szuper undorító – mondja, és részletesen elmagyarázza, miért nem szabad a vízforralót ilyen célra használni.

A forralás nem pusztít el minden kórokozót

A víz felforralása a legtöbb mikroorganizmust elpusztítja, azonban nem minden baktériumot. Bizonyos kórokozók – például a Clostridium botulinum spórái – rendkívül ellenállók, és túlélhetik a forralást, ha az nem történik elég hosszú ideig vagy nem megfelelő hőmérsékleten. Bár ezek a spórák önmagukban nem okoznak betegséget, bizonyos körülmények között veszélyes méreganyagokat is termelhetnek.

Dr. Hendrickson arra is rámutat, hogy a vízforralók belseje ideális környezet lehet a baktériumok elszaporodására, különösen ha a szennyezett víz vagy anyag hosszabb ideig marad benne.

A hotelszobai vízforraló nem mosógép

„Ne tedd a koszos alsóneműdet a vízforralóba” – figyelmeztet a szakértő. Még ha a víz felforr is, az eszköz nem alkalmas ruhatisztításra, sem fertőtlenítésre, és a használatával más vendégek egészségét is veszélyeztethetjük.

Egyszerűen túl sok az ismeretlen tényező. Nem tudhatjuk, milyen baktériumok lehetnek jelen, és mennyi ideig maradnak életképesek – mondja Dr. Hendrickson.

A hotelszobákban található vízforralók nem ipari tisztítóeszközök, így nem garantálható sem a higiénia, sem a biztonságos használat.

Tartsuk tiszteletben a másikat

A legfontosabb üzenet talán az, hogy másokkal szemben is legyünk felelősségteljesek. Amit ma valaki saját célra tesz a vízforralóba, azt holnap egy másik vendég használja akár tea vagy kávé készítésére.

Forrásunk volt.

Még több érdekes cikk: