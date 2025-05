Hajmeresztő, mitől ropog a balatoni fagyizó új találmánya: te meg mernéd enni?

A Balatonmáriafürdőn található Vitorlás Fagyizó cukrásza már korábban is próbára tette a fagylaltkedvelők kíváncsiságát néhány szokatlan ízzel, legújabb kreálmánya azonban még a hekkes, lángosos vagy uborkás fagyiknál is izgalmasabbra sikeredett.

Pálfi Attila, a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó cukrászmestere még május elején jelentette be, hogy ők is elindulnak a Balaton fagyija versenyen. A megmérettetésre ráadásul nem akármivel nevezett: a korábban is szokatlan ízkombinációiról ismert cukrász ebben az évben tényleg olyat alkotott, amelynek ország-világ a csodájára jár majd. A kérdés csak az, hogy meg merik-e majd kóstolni a Ciripella névre hallgató nyalánkságot.

Hajmeresztő, mitől ropog a balatoni fagyizó új találmánya / Forrás: Facebook

Ugyan ez az édesség már nem ciripel, a név mégis találó, hiszen a Gianduja-alapú hűsítő nyalánkság tetejére karamellizált tücskök kerülnek.

Bizony, az amúgy csokoládés-mogyorós ízű fagylalt azokból a rovarokból kap a tetejére, amelyek fogyasztását pár éve az Európai Unió is lehetővé tette. Így nem Attila vadászik a tücskökre a Balaton melletti mezőkön: a rovarokat könnyedén meg lehet rendelni az internetről.

A fagylalt, amelyet a nyáresti éjszakák ihlettek, végül nem hozott el díjat a versenyről, a Vitorlás pultjában azonban megkóstolható: aki bátor kedvében érzi magát, mindenképpen nyaljon belőle egy gombócot!

Címlapkép: Facebook

Forrásunk volt.

Hírek, érdekességek, újdonságok: