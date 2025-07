Ez lett 2025 legjobb étterme: itt még az alap menü ára is sokak számára megfizethetetlen

Idén is kihirdették a világ 50 legjobb éttermét (The World’s 50 Best Restaurants), aminek első helyezettje egy limai, japán-perui fúziós konyhával bíró hely lett. Itt még az alap menü ára is sokak számára megfizethetetlen.