Örök vegyi anyaggal szennyezett a legtöbb gabonatermék Európa-szerte

A Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége által készített új vizsgálat során arra jutottak, hogy a PFAS-ok, azaz az örök vegyi anyagok családjába tartozó trifluorecetsav (TFA) nagy mennyiségben található meg az Európában kapható gabona alapú termékekben – számolt be róla az Agroinform.hu. Ezt az örök vegyi anyagot olyan egészségügyi kockázatokkal hozzák összefüggésbe, mint a romló spermakép, továbbá a pajzsmirigy-, máj- és az immunrendszer károsodása.
A kutatás során 66, hagyományos módon előállított gabona alapú terméket vizsgáltak a szakértők, amelyeket 16 európai országból, köztük Magyarországról szereztek be. A minták között az alábbi termékek szerepeltek: gabonapelyhek, népszerű édességek, tésztafélék, croissant, teljes kiőrlésű- és fehér kenyér, illetve lisztek.
A vizsgálat szó szerint egyedülálló, ugyanis jelenleg az élelmiszer-hatóságok nem monitorozzák a TFA-t az élelmiszerekben.
Magyarországról három mintát vizsgáltak: egy adag sajtos pogácsát, egy rozskenyeret, valamint egy csomag durva szemű zabpelyhet. Egyedül a rozskenyérben nem mutatták ki a TFA jelenlétét.
Riasztó eredmények
A kutatás számos fontos és rémisztő megállapítást tett.
Összességében az eredmények azt mutatják, hogy a minták 81,8%-ában (66-ból 54 mintában), 16 országban kimutatható volt a TFA jelenléte.
Ráadásul a legtöbb esetben nem is elhanyagolható a szennyezés mértéke: az átlagos TFA-koncentráció 78,9 μg/kg volt, a legmagasabb érték pedig elérte a 360 μg/kg-ot. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a búzaalapú termékek jelentősen szennyezettebbek más gabonafélékből készült társaiknál.
Néhány adat a szennyezettség mértékéről:
- 360 μg/kg – reggeli gabonapehely (Írország)
- 340 μg/kg – teljes kiőrlésű kenyér (Belgium)
- 310 μg/kg – búzaliszt (Németország)
- 210 μg/kg – baguette (Franciaország)
- 200 μg/kg – rusztikus svájci kenyér / rauchbrot (Svájc)
- 180 μg/kg – croissant (Franciaország)
- 130 μg/kg – mézeskalács / „pepernoten” (Hollandia)
- 120 μg/kg – kétszersült / pirítós kenyér (Spanyolország)
- 120 μg/kg – liszt (Luxemburg)
- 74 μg/kg – zsemlemorzsa (Ausztria)
- 62 μg/kg – tönköly toast kenyér (Lengyelország)
- 49 μg/kg – keksz (Bulgária)
- 49 μg/kg – kukoricaliszt (Románia)
- 42 μg/kg – mákos bukta (Csehország)
- 31 μg/kg – durva zabpehely (Magyarország)
- 26 μg/kg – spagetti (Olaszország) – csak egy minta került vizsgálatra
- 17 μg/kg – olívaolajos kétszersült (Görögország)
Mi az a trifluorecetsav (TFA)?
A trifluorecetsav (TFA) a PFAS-tartalmú peszticidek és F-gázok lebomlási terméke.
A PFAS vegyi anyagokat nem véletlenül nevezik örök vegyi anyagoknak, ugyanis sem a környezetben, sem az emberi szervezetben nem bomlanak le.
A jelenlegi ismereteink szerint a TFA károsítja a reprodukciót, a fejlődést és a pajzsmirigyet. Ennek ellenére nincs az EU-ban elfogadható szermaradvány határérték (MRL) megállapítva a TFA-ra. Ilyen esetben a 0,01 mg/kg (10 μg/kg) alapértelmezett MRL-értéknek kellene az irányadónak lennie, ám ahogy a fenti eredményekből látszik, a termékek túlnyomó része jócskán túllépi ezt.
Az élelmiszereken túl az emberi szervezet a szennyezett csapvíz útján is érintkezik a TFA-val.